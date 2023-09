Zmiana trenera Polaków. Wystarczyły cztery ligowe kolejki

Empoli miniony sezon rozegrało w bardzo bezpieczny dla siebie sposób. Drużyna z Włoch bowiem zakończyła rozgrywki na miejscu w drugiej części tabeli. Empoli uplasowało się dokładnie na 14. lokacie w Serie A. Nad ostatnim spadkowiczem miało bardzo dużą przewagę. Było to bowiem ponad 10 punktów, co sprawiało, że w klubie mógł panować duży spokój w kontekście przyszłych rozgrywek.

Walukiewicz i Bereszyński z nowym trenerem

Te rozpoczęły się jednak fatalnie. Nie dało się wejść w sezon gorzej, niż tak, jak zrobiło to Empoli. W swoim pierwszym meczu Empoli przegrało 0:1 z Hellasem Verona , a później było już tylko gorzej. Najpierw dwukrotnie przegrali 0:2, aby po przerwie na reprezentacje dostać prawdziwą piłkarską lekcję od Jose Mourinho i jego AS Romy. Spotkanie czwartej kolejki Serie A zakończyło się wynikiem 0:7 .

Po takim meczu i serii wcześniejszych trzech porażek w klubie skończyła się cierpliwość do trenera Paolo Zanettiego. Włoch został błyskawicznie zwolniony, co nie może dziwić. To sprawia, że Sebastian Walukiewicz i Bartosz Bereszyński będą musieli uczyć się współpracy z nowym szkoleniowcem. Nazwisko tego trenera klub przedstawił zaraz po zwolnieniu 40-letniego Zanettiego.