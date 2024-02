Kara dla Feio zwiększona. Ostateczna decyzja

To jednak nie koniec. Pełnomocnik Feio złożył naturalnie odwołanie od tej decyzji, ale nie mógł spodziewać się, że jego klienta spotka jeszcze większa kara, choć nie w każdym wymiarze. Według informacji, które przekazał portal "Weszło" kara dla Portugalczyka została zmieniona, choć wciąż nie zostało to przekazane oficjalnie.

Według najnowszych ustaleń okres karencji Portugalczyka to wciąż jeden rok, ale został on zawieszony na trzy lata. Jeśli przez ten czas trener będzie wykazywał się nienagannym zachowaniem, to zawieszony już nie będzie. Zwiększono karę grzywny. Ta ma wynosić teraz 70 tysięcy polskich złotych. Co jednak zdecydowanie najciekawsze, nakazano Feio, aby na stronie klubowej codziennie ukazywały się przeprosiny dla osób, które zostały pokrzywdzone jego zachowaniem.