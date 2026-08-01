Zmarnowana szansa Milika. Włosi nie mają złudzeń. Brutalna weryfikacja
Arkadiusz Milik po praktycznie straconych dwóch sezonach wraca do gry. Polak wystąpił w wyjściowym składzie w meczu towarzyskim z OGC Nice. Nie był to jednak dla niego udany występ. Juventus wygrał 2:0, a Milik zagrał przez 45 minut. Został jednak bardzo surowo oceniony przez włoskie media.
Arkadiusz Milik przeżywa prawdopodobnie najtrudniejszy czas w karierze, być może nawet trudniejszy od tego, co działo się, gdy zrywał więzadła krzyżowe. Poprzednie dwa sezony w wykonaniu Polaka można właściwie wyrzucić do kosza. Milik wracał, żeby zaraz wypaść. Jego liczba oficjalnych minut w tym czasie była zatrważająca.
Szczęsny wrócił do bramki Barcelony, Hiszpanie już ogłaszają. "Uratował"
Uzbierał ich bowiem ledwie 34. Tyle czasu spędził na boisku od 7 czerwca 2024 roku, gdy doznał kontuzji w meczu reprezentacji Polski. Ostatnie dni to czas, gdy Milik wrócił do regularnych treningów z kolegami w Juventusie. Luciano Spaletti zaufał mu na tyle, że posłał Polaka do boju w meczu towarzyskim z OGC Nice.
Milik w ogniu krytyki. Włosi bez litości
Szkoleniowiec "Starej Damy" wystawił Milika od pierwszych minut. Juventus ostatecznie poradził sobie z rywalem z Francji, wygrywając 2:0. Niestety jednak udział Milika w tej wygranej nie był znaczący. Odzwierciedlają to oceny włoskich dziennikarzy, od których Milik zbiera sporą dawkę krytyki.
Real położył fortunę na stole, nagły impas w negocjacjach. Strach zajrzał do stolicy
"La Gazetta dello Sport" oceniła występ Milika na notę 5,5, jedną z najniższych. "Sam fakt rozpoczęcia meczu po ponad dwóch latach - a dokładnie po 797 dniach (Juve kontra Monza, 25 maja 2024 roku) - to już świetna wiadomość. Jednak brak ogrania jest oczywiście wyraźnie odczuwalny" - czytamy w uzasadnieniu.
Tę samą notę Polakowi wystawiły "Sky Sports" oraz "Sport.virgilio.it". Ten drugi portal umieścił Milika w kategorii "flop". "W pierwszej połowie zaliczył w końcu kilka minut gry, ale nie zachwycił obserwatorów. Wciąż ma spore zaległości" - napisano w uzasadnieniu takiej oceny.