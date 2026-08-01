Zmarnowana szansa Milika. Włosi nie mają złudzeń. Brutalna weryfikacja

Arkadiusz Milik przeżywa prawdopodobnie najtrudniejszy czas w karierze, być może nawet trudniejszy od tego, co działo się, gdy zrywał więzadła krzyżowe. Poprzednie dwa sezony w wykonaniu Polaka można właściwie wyrzucić do kosza. Milik wracał, żeby zaraz wypaść. Jego liczba oficjalnych minut w tym czasie była zatrważająca.

Szczęsny wrócił do bramki Barcelony, Hiszpanie już ogłaszają. "Uratował"

Uzbierał ich bowiem ledwie 34. Tyle czasu spędził na boisku od 7 czerwca 2024 roku, gdy doznał kontuzji w meczu reprezentacji Polski. Ostatnie dni to czas, gdy Milik wrócił do regularnych treningów z kolegami w Juventusie. Luciano Spaletti zaufał mu na tyle, że posłał Polaka do boju w meczu towarzyskim z OGC Nice.

Milik w ogniu krytyki. Włosi bez litości

Szkoleniowiec "Starej Damy" wystawił Milika od pierwszych minut. Juventus ostatecznie poradził sobie z rywalem z Francji, wygrywając 2:0. Niestety jednak udział Milika w tej wygranej nie był znaczący. Odzwierciedlają to oceny włoskich dziennikarzy, od których Milik zbiera sporą dawkę krytyki.

Real położył fortunę na stole, nagły impas w negocjacjach. Strach zajrzał do stolicy

"La Gazetta dello Sport" oceniła występ Milika na notę 5,5, jedną z najniższych. "Sam fakt rozpoczęcia meczu po ponad dwóch latach - a dokładnie po 797 dniach (Juve kontra Monza, 25 maja 2024 roku) - to już świetna wiadomość. Jednak brak ogrania jest oczywiście wyraźnie odczuwalny" - czytamy w uzasadnieniu.

Tę samą notę Polakowi wystawiły "Sky Sports" oraz "Sport.virgilio.it". Ten drugi portal umieścił Milika w kategorii "flop". "W pierwszej połowie zaliczył w końcu kilka minut gry, ale nie zachwycił obserwatorów. Wciąż ma spore zaległości" - napisano w uzasadnieniu takiej oceny.

Arkadiusz Milik AFP





Trener Marcin Nowakowski przed starciem ze Słowenią: Jesteśmy nastawieni, że będą grali swoją najlepszą siatkówkę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport