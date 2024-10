Nesskens był częścią wielkiego Ajaksu , który w w 1971, 1972 i 1973 roku wygrywał Puchar Europy. W pierwszym sezonie grał jako prawy obrońca, a później został przesunięty do środka pola, gdzie był wsparciem dla Johana Cruyffa .

W 1974 orku Neeskens przeniósł się do Barcelony, gdzie spotkał się z Cruyffem oraz Rinusem Michelsem, a więc trenerem, który sprowadził do Ajaksu. W "Dumie Katalonii" spędził pięć lat i choć nie zanotował tam spektakularnych sukcesów, ponieważ klub wywalczył w tym okresie tylko mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Zdobywców Pucharów, to był lubiany przez kibiców.