​W wieku 87 lat zmarł w Zagrzebiu Otto Barić, jeden z najbardziej utytułowanych chorwackich szkoleniowców piłkarskich. Prowadził nie tylko rodzimą reprezentację, ale i Austrii oraz Albanii. Z czterema różnymi drużynami ośmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza Austrii.

Większość swojej trenerskiej kariery spędził właśnie w Austrii, która stała się dla niego drugą ojczyzną.

Oprócz sukcesów w austriackiej Bundeslidze doprowadził także w 1985 roku Rapid Wiedeń do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. W latach 1999-2001 był selekcjonerem reprezentacji Austrii, ale przegrał z nią w barażach do mistrzostw świata 2002.

W tym samym roku objął kadrę Chorwacji, z którą pracował dwa lata i awansował do Euro 2004. Od lipca 2006 do listopada 2007 roku był selekcjonerem reprezentacji Albanii. To była jego ostatnia misja jako trenera.

