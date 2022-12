Pele to przykład piłkarza, jakiego teraz próżno szukać. Prawie przez całą karierę wierny Santosowi , doprowadził Brazylię do wielkich sukcesów. Jest jedynym graczem, który trzy razy został mistrzem świata (1958, 1962 i 1970) . W ostatnim czasie zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł w szpitalu Alberta Einsteina w Sao Paulo otoczony rodziną.

Urodził się 23 października 1940 roku w Três Corações, w stanie Minas Gerais. Nie mógł nie zostać piłkarzem. Jego ojciec, J oão Ramos do Nascimento , był napastnikiem. Rodzina nie była zamożna, więc mały Pele dorabiał jako pucybut, a także imał się różnych zajęć. Występował w lokalnych klubach, a jednym z nich był Bauru Athletic Club, gdzie pracował pod okiem Waldemara de Brito , byłego reprezentant Brazylii. W 1956 roku ten zabrał go do Santosu, mówiąc jego dyrektorom, że 15-latek zostanie "największym piłkarzem na świecie" . Tak zaczęła się jedna z najwspanialszych karier w historii.

Zmarł Pele. Debiut w Santosie, a potem tytuł z reprezentacją Brazylii

Pele w barwach Santosu zadebiutował 7 września 1956 roku, od razu strzelając gola . W tym klubie występował przez prawe całą karierę. Nie wynikało to jednak tylko z faktu, że nie chciał odchodzić. Po prostu był uznawany za skarb narodowy Brazylii i nigdzie go nie puszczano.

Niecały rak później młody napastnik zadebiutował w reprezentacji. 7 lipca 1957 roku wystąpił przeciwko Argentynie w Rio de Janeiro, on strzelił gola, ale "Canarinhos" przegrali 1-2. To była jedyna porażka kadry, gdy Pele zdobył bramkę .

Rok później wyjechał na mistrzostwa świata do Szwecji. Pierwotnie selekcjoner Vicente Feola nie zamierzał brać na ten turniej młokosów - Pelego czy Garrinchy, w końcu się jednak na to zdecydował. Pele zaczynał mundial jako rezerwowy, ale jak już wszedł do składu, to poprowadził kadrę do pierwszego w historii tytułu. Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano jednak jego kolegę z reprezentacji - Didiego. Pele otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego gracza.