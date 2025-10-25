Złoty But to mało, wielki popis Messiego. Nocne show gwiazdora

Naprawdę trudno powiedzieć, że pobyt w Interze Miami to dla Leo Messiego piłkarska emerytura, przynajmniej taka typowa - Argentyńczyk bowiem co rusz pokazuje, że wciąż jest w wybitnej formie i bije kolejne rekordy skuteczności w MLS.

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego piłkarz został uhonorowany tuż przed meczem jego "The Herons" z Nashville SC Złotym Butem - nagrodą dla najlepszego strzelca sezonu regularnego Major League Soccer, na którą zasłużył sobie zdobywając... 29 goli w 28 meczach (i, notabene, zdobył przy tym jeszcze 16 asyst). Potem zaś... znów "podręczył" kolejnych rywali.

Dwa gole i udział przy trzecim. Leo Messi pogrążył rywali w play-offach MLS

Mecz Inter - Nashville był pierwszą odsłoną rywalizacji obu ekip w drugiej rundzie (1/8 finału) play-offów - przy czym "Czaple", w przeciwieństwie do ich oponentów, pauzowały we wcześniejszym etapie.

Kapitan "Albicelestes" otworzył wynik w 19. minucie po dwójkowej akcji z Luisem Suarezem - i trzeba przyznać, że trafienie to było naprawdę widowiskowe, bowiem rzadko zdarza się główka wykonana w takim stylu:

Do przerwy wynik się nie zmienił, za to po zmianie stron, w minucie 62. przewagę IM podwyższył Tadeo Allende, a Messi odnotował tu asystę drugiego stopnia. Potem sędzia doliczył sporo minut do podstawowego czasu gry i w minucie 96. Argentyńczyk już w zasadzie dopełnił dzieła zniszczenia, strzelając na 3:0.

Trzeba przy tym oddać "Kojotom", że te nie zeszły z boiska bez honorowej bramki - w 11. minucie doliczonego czasu kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Hany Mukhtar. To już nie mogło jednak odmienić losu rywalizacji.

MLS: Inter Miami o krok bliżej ćwierćfinałów fazy play-off. Kluczowy rewanż już niebawem

Rewanż między obiema ekipami odbędzie się 2 listopada o godz. 00.30 według czasu środkowoeuropejskiego. Zespół, któremu powiedzie się sztuka awansu do ćwierćfinału, zmierzy się następnie z FC Cincinnati lub Columbus Crew - w pierwszym starciu tych klubów padł bezbramkowy remis, więc może tu być jeszcze naprawdę ciekawie...

Lionel Messi Rich Storry AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP

Leo Messi Megan Briggs AFP