Niestety, sprawdził się czarny scenariusz! Ciro Immobile trafił do siatki w środowym spotkaniu z Brescią i został samodzielnym liderem klasyfikacji Złotego Buta, pozbawiając Roberta Lewandowskiego szans na to prestiżowe trofeum. Minimalną szansę na wyprzedzenie włoskiego snajpera ma już tylko występujący w Juventusie Cristiano Ronaldo, choć by to zrobić, musi dokonać niemal cudu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Hellas Werona - Lazio 1-5 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Polscy fani - a może i sam Lewandowski - z napięciem śledzili spotkania 37. kolejki Serie A, a zwłaszcza starcia rzymskiego Lazio oraz Juventusu.

Reklama

Jeszcze w środowe przedpołudnie to "Lewy" był liderem klasyfikacji Złotego Buta, mając na koncie tyle samo punktów, co Immobile (68). Przypomnijmy, punkty w tym rankingu są obliczane poprzez pomnożenie liczby ligowych bramek przez odpowiedni współczynnik, odnoszący się do poziomu danych rozgrywek. W przypadku Serie A, Bundesligi wynosi on 2.

Do wyprzedzenia Polaka, który zmagania w Bundeslidze zakończył już pod koniec czerwca, Immobile potrzebował więc tylko jednej bramki i zdobył ją w środę w wygranym 2-0 starciu z Brescią, ustalając wynik spotkania w 82. minucie .