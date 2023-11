"Złote dziecko" odnalezione po latach. W tle reżim Kim Dzong Una

Syria pokonała Koreę Północną 1:0 w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata w 2026 roku. Jedyną bramkę w 37. minucie strzelił z rzutu karnego Omar Al-Somah . Z perspektywy przeciętnego fana piłki nożnej najważniejszą informacją było jednak pojawienie się na boisku Kwang-song Hana . Nie widziano go publicznie od stycznia 2021 r., kiedy to wsiadał w samolot w Dosze.

25-latek trafił do Europy w 2015 r., zasilając szeregi Italian Sports Management Academy. Grał w Cagliari, Perugii, aż w końcu podpisał z nim kontrakt Juventus. Jesień 2019 r. spędził w turyńskim zespole do lat 23. "Stara Dama" dość szybko go skreśliła, czując polityczno-sportowe naciski z Pjongjangu - najpierw wypożyczyła do Cagliari, następnie wykupiła, ale tylko po to, by siedem dni później (8 stycznia 2020 r.) sprzedać go z zyskiem. Trzeba przyznać, że wielu ekspertów wróżyło mu świetlaną przyszłość - znalazł się chociażby w gronie 50 najbardziej utalentowanych zawodników do lat 18 według "Guardiana". Był nazywany "Cristiano Ronaldo Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej".