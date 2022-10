Złota Piłka w rękach Karima Benzemy! Ale Lewandowski miał swój moment triumfu

Największe gwiazdy światowego futbolu - zarówno męskiego, jak i kobiecego - zebrały się w poniedziałek w Paryżu na gali Złotej Piłki.

Uroczysta gala Złotej Piłki w Theatre du Chatelet rozpoczęła się od wręczenia Trofeum Kopy, czyli nagrody dla najlepszego piłkarza do lat 21. Otrzymał ją klubowy kolega Roberta Lewandowskiego, czyli 18-letni pomocnik FC Barcelony Gavi.

We wręczeniu wyróżnienia uczestniczyli Ronaldo Luis Nazario de Lima, legendarny napastnik reprezentacji Brazylii oraz poprzedni triumfator nagrody, czyli Pedri. Tym samym po raz drugi z rzędu statuetka trafiła w ręce zawodnika "Dumy Katalonii". - Dziękuję kolegom z drużyny i reprezentacji - podkreślał Gavi. I na koniec dodał: - Visca el Barca!

Złota Piłka. Specjalne wyróżnienie dla Sadio Mane

Następnie wręczono nagrodę im. Socratesa, dla piłkarza, który angażuje się społecznie. Nawiązuje ona do postaci brazylijskiego zawodnika Socratesa, który angażował się w sprzeciw wobec dyktatury.

Otrzymał to wyróżnienie Sadio Mane, ex-zawodnik Liverpool FC, a obecnie piłkarz Bayernu Monachium - za swoje zaangażowanie w pomoc najuboższym i potrzebującym.

Złota Piłka Kobiet. Ponownie triumfatorką Alexia Putellas

Z kolei Złota Piłka Kobiet po raz drugi z rzędu trafiła w ręce zawodniczki FC Barcelony Alexii Putellas. - O matko, jestem bardzo szczęśliwa, że tu znów jestem - wyznała piłkarka na scenie. Wzruszyła się też podkreślając, że tęskni za boiskiem. Zawodniczka rehabilituje się bowiem po kontuzji kolana.

Zawodniczce trofeum wręczył Andriej Szewczenko. - Cieszę się, że Cię widzę! - powitał serdecznie Ukraińca prowadzący galę Didier Drogba, jego były kolega klubowy.

Słynny ex-napastnik obecność na scenie wykorzystał, by przypomnieć o dramacie narodu ukraińskiego, który broni się przed rosyjską agresją. - Od kiedy zaczęła się wojna rozpoczął się trudny czas dla całego narodu ukraińskiego. Jestem dumny z tego, jak mój kraj się broni. Trzeba pamiętać, że wojna w Ukrainie wciąż trwa i starać się pomóc - zaapelował Szewczenko.

Złota Piłka. Robert Lewandowski odebrał nagrodę im. Gerda Mullera

Na dalszym etapie gali wręczono Nagrodę im. Gerda Mullera, zdobywcy 365 goli w Bundeslidze. Statuetkę zdobył kapitan kadry Polski i piłkarz FC Barcelony Robert Lewandowski. Odebrał ją z rąk żony i córki legendarnego niemieckiego gracza.

- Jestem dumny z otrzymania tej nagrody. Gerd był dla mnie wielką inspiracją - podkreślił Lewandowski na scenie. - Dziękuję mojej rodzinie, mojej żonie i dzieciom - zaznaczył. Na koniec zwrócił się do polskich fanów w ojczystym języku: - Dziękuję kibicom, którzy wspierają mnie na stadionach, z polskimi flagami.

Didier Drogba zagadnął jeszcze Polaka o to, co sądzi o rywalizującym z nim korespondencyjnie młodym talencie, czyli snajperze Manchesteru City Erlingu Haalandzie. Na razie imponuje on skutecznością jeszcze bardziej, niż "Lewy".

- Sezon jest długi. Dla mnie to też nowy rozdział w Barcelonie. I wielkie wyzwanie. Choć wiem, że inni mnie gonią - przyznał Polak.

Nagrodę im. Lwa Jaszyna dla najlepszego golkipera wzniósł w górę Thibaut Courtois, czyli bramkarz Realu Madryt.

Na gali uhonorowano też klub roku - został nim Manchester City.

Złota Piłka 2022 dla Karima Benzemy!

Wreszcie, przyszła pora kluczowych rozstrzygnięć w plebiscycie. Na podium Złotej Piłki znalazło się miejsce dla Sadio Mane i Kevina De Bruyne. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Zgodnie z wszelkimi spekulacjami został nim Karim Benzema. To pierwszy Francuz, który dostał Złotą Piłkę od czasu, gdy trofuem otrzymał Zinedine Zidane. To zresztą właśnie ex-pomocnik Realu wręczał Benzemie w poniedziałek nagrodę.

- Było trudno, w czasach gdy nie było mnie w reprezentacji, ale zawsze miałem radość z grania w piłkę - wyznał Benzema. Snajper "Królewskich" podziękował też całej drużynie Realu Madryt i właśnie kadrze Francji.

34-letni napastnik nie ukrywał też, kto go inspirował w młodości: obecni na sali Brazyljczyk Ronaldo i Zidane. - Dla mnie nie ma innego napastnika porównywalnego z Ronaldo - oświadczył Benzema.

Robert Lewandowski ostatecznie w tym roku znalazł się poza podium plebiscytu Złotej Piłki.

10 czołowych finalistów Złotej Piłki:

1. Karim Benzema

2. Sadio Mane

3. Kevin De Bruyne

4. Robert Lewandowski

5. Mo Salah

6. Kylian Mbappe

7. Thibaut Courtois

8. Vinicius Jr.

9. Luka Modrić

10. Erling Haaland