A jednak Lionel Messi. Argentyńczyk po raz szósty zdobył Złotą Piłkę magazynu France Football, najbardziej prestiżowe wyróżnienie indywidualne w świecie futbolu. Na dalszych miejscach znaleźli się Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo oraz Sadio Mane. Robert Lewandowski ostatecznie był ósmy. Polak, który na gali w Paryżu pojawił się po raz pierwszy, liczył na więcej. Ale i tak był jedną z gwiazd ceremonii.

21.48 - Oto najlepsza "dziesiątka" Złotej Piłki 2019

1. Lionel Messi

2. Virgil van Dijk

3. Cristiano Ronaldo

4. Sadio Mane

5. Mohamed Salah

6. Kylian Mbappe

7. Alisson Becker

8. Robert Lewandowski

9. Bernardo Silva

10. Riyad Mahrez

21.45 - Tak wygląda podium tegorocznej Złotej Piłki. 1. Messi, 2. Van Dijk, 3. Ronaldo.

21.42 - Tak głosował polski juror, Maciej Iwański: 1. Robert Lewandowski, 2. Lionel Messi, 3. Virgil van Dijk, 4. Cristiano Ronaldo, 5. Mohamed Salah.



21.40 - Lionel Messi: Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali. Ale również kolegom. To oni przyczynili się do tego, że mogłem zdobyć tę nagrodę po raz szósty. Miałem 22 lata, gdy zdobywałem ją pierwszy raz. Teraz odbieram ją po raz szósty. Jestem szczęśliwy. Przez cały ten czas nie przestałem marzyć i cieszyć się futbolem. Jestem świadomy, w jakim jestem wieku, czas biegnie bardzo szybko. Dlatego trzeba cieszyć się futbolem.

21.37 - Messi odebrał nagrodę od ubiegłorocznego zwycięzcy Luki Modricia.



21.35 - "Jesteś przykładem i inspiracją. Dla mnie i dla naszych dzieci" - mówi żona Lionela Messiego, Antonella.



21.31 - Lionel Messi ze Złotą Piłką! To szóste trofeum Argentyńczyka. Nikt nie może pochwalić się takim osiągnięciem!

21.30 - Tak na najlepszego bramkarza głosował Maciej Iwański z TVP Sport:

1. Alisson Becker (5 punktów)

2. Wojciech Szczęsny (3)

3. Jan Oblak (1)

21.10 - Megan Rapinoe najlepszą zawodniczką roku! To mistrzyni świata i najlepsza zawodniczka mundialu w tym roku z reprezentacją USA.



21.07 - Na miejscu 7. w tegorocznej Złotej Piłce - Alisson Becker, na szóstym - Kylian Mbappe, na piątym - Mohamed Salah.

21.05 - Wojciech Szczęsny poza pierwszą trójką.

21.02 - Pierwszą Nagrodę im. Jaszyna zdobył Alisson Becker.

20.59 - Nagrodę Jaszyna dla najlepszego bramkarza wręcza... Robert Lewandowski. Czy to forma ocieplenia stosunków z "France Football" po słynnym "le cabaret" sprzed trzech lat? Wśród nominowanych jest Wojciech Szczęsny.



20.56 - To będzie z pewnością jedno ze zdjęć wieczoru.

20.55 - "Dla nas jesteś najlepszy" - pisze na Twitterze oficjalne konto Bayernu Monachium. Podobnie uważa Łączy Nas Piłka.



20.48 - Robert Lewandowski zajął w tym roku ósme miejsce. To pewne rozczarowanie, bo najwyraźniej liczył na więcej. Przypomnijmy, że przygoda polskiego kapitana ze Złotą Piłką jest bardzo burzliwa. Bywało różne, nawet bardzo.



W 2015 roku Polak zajął w plebiscycie najwyższe, czwarte miejsce, ocierając się o podium. To jedyny raz, kiedy naprawdę był w czołówce najlepszych piłkarzy na świecie. Obok piłkarzy z największych klubów ligi hiszpańskiej. Rok później spadł na 16. miejsce (także przez system głosowania, każdy juror miał możliwość przyznawania punktów jedynie trzem kandydatom, a nie pięciu, jak dzisiaj), co go bardzo rozeźliło i dał nawet temu wyraz, pisząc w mediach społecznościowych, że to "le cabaret". Tłumaczyć, co miał na myśli - nie trzeba. Później jeszcze w 2017 roku wskoczył do najlepszej "dziesiątki", zajmując miejsce dziewiąte (symboliczne, w końcu jego znak firmy to RL9), aż wypadł z nominowanej "30" przed rokiem.

20.47 - Robert Lewandowski na ósmym miejscu!, na dziewiątym Bernardo Silva, na dziesiątym - Riyad Mahrez.