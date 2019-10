Zdobywając w ubiegłym roku Złotą Piłkę, Luka Modrić przełamał dziesięcioletnie panowanie pary Leo Messi - Cristiano Ronaldo. Tym razem Chorwat nie znalazł się nawet na 30-osobowej liście nominowanych w plebiscycie tygodnika "France Football". Ale za to ujawnia, co czuł, gdy dowiedział się, że to on zostanie uznany najlepszym piłkarzem świata. 34-latek bał się nawet odebrać telefon!

Informację o zwycięstwie przekazał Chorwatowi szef "France Football" - redakcji, która od 1956 roku organizuje wybór najlepszego zawodnika roku.

- Byłem z żoną w pokoju hotelowym w Londynie. Zobaczyłem dzwoniący telefon i początkowo nie odebrałem. Powiedziałem tylko żonie: Zadzwonił do mnie dyrektor "France Football", co mam robić? - zdradza Modrić.

- Byłem tak zdenerwowany, że postanowiłem się nie spieszyć i przygotować sobie odpowiedź, której zamierzałem udzielić. Później oddzwoniłem i dowiedziałem się, że wygrałem - kontynuuje 34-latek.

Już po odebraniu nagrody Modrić dość długo nie mógł oswoić się z myślą, że został laureatem Złotej Piłki. - Nie byłem w stu procentach pewien tego, co się dzieje. To było niesamowite uczucie, zacząłem płakać. Nigdy nie zapomnę tej chwili - przypomina dzisiaj Chorwat.

W tym roku Modrić będzie mógł obejrzeć galę wręczenia Złotej Piłki jedynie w telewizji - zabrakło go bowiem wśród 30 nominowanych. Jest to spowodowane przede wszystkim słabą postawą Realu Madryt w poprzednim sezonie. "Królewscy" odpadli już w 1/8 finału Ligi Mistrzów po dwumeczu z Ajaksem, a w Primera Division zajęli trzecią lokatę, tracąc do mistrza z Barcelony aż 19 punktów! Była to rekordowa przewaga "Blaugrany" nad stołeczną ekipą.

W poprzednim sezonie podium w plebiscycie Złotej Piłki uzupełnili Cristiano Ronaldo i Antoine Griezmann.

Tegorocznego laureata poznamy 2 grudnia, podczas uroczystej gali. Szansę na wysokie miejsce ma Robert Lewandowski, natomiast Wojciech Szczęsny znalazł się wśród dziesięciu nominowanych w nowej kategorii - najlepszego bramkarza.

