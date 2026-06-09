Złota Piłka dla Polski? Historyczny triumf w zasięgu, nie do wiary, do czego może dojść

Ewa Pajor po wielu latach spędzonych w VfL Wolfsburg trafiła latem 2024 roku do FC Barcelona i trzeba przyznać, że już w pierwszym sezonie w bordowo-granatowych barwach mogła cieszyć się z naprawdę rozlicznych sukcesów.

"Barca" zdobyła bowiem mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej oraz krajowy Superpuchar - zabrakło jej jedynie triumfu w Lidze Mistrzyń, by zebrać w garści wszystkie najważniejsze trofea.

Rok później "Duma Katalonii" okazała się już niepowstrzymana - poczwórna korona, licząc z wygraną w LM, stała się faktem, a było to ogromną zasługą właśnie m.in. Pajor, która weszła na najwyższe obroty.

Ewa Pajor jedną z głównych kandydatek do Złotej Piłki. To by było piękne zwieńczenie fantastycznego roku

W Supercopa odnotowała jedno trafienie, w Copa de la Reina zaś trzy bramki i była jedną z najskuteczniejszych uczestniczek zmagań. W Lidze F miała drugi najlepszy wynik strzelecki - jej 16 bramek przebiła wyłącznie koleżanka z klubu, Claudia Pina (21 goli). W Champions League była już jednak nie do pokonania - 11-krotnie pokonywała bramkarki rywali, zostawiając w tyle m.in. gwiazdę Arsenalu Alessię Russo.

Nie może więc dziwić, że 29-latka stała się jedną z głównych pretendentek do sięgnięcia po Złotą Piłkę - w tym kontekście pisała o niej swego czasu już francuska prasa, a należy też przypomnieć, że zawodniczka urodzona w Uniejowie już od paru lat przewijała się w gronie nominowanych.

W 2023 i 2024 roku - jeszcze za czasów Wolfsburga - Pajor w ramach Ballon d'Or Feminin zajmowała kolejno 18. i 29. pozycję w tabelach głosowań. Przenosiny do Katalonii wyraźnie ją wywindowały - w roku 2025 zmieściła się już w czołowej 10, konkretnie na ósmej pozycji.

Ostatnio serwis Goal.com, cyklicznie przygotowujący tzw. power rankingi Złotej Piłki, wskazał, że Ewa Pajor jest drugą najpoważniejszą kandydatką do wygrania plebiscytu. "Jest bardzo prawdopodobne, że w tym sezonie zajmie jeszcze wyższe [niż ósme - dop. red.] miejsce. W istocie jest poważną kandydatką do Złotej Piłki" - podkreślono.

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Kim jest zaś jej najważniejsza oponentka? Tu robi się ciekawie, bowiem mowa o... Alexii Putellas, z którą Pajor dotychczas dzieliła w Barcelonie szatnię - dotychczas, bo sportsmenka ta opuściła niedawno FCB po 14 latach i powinna niebawem zameldować się w ekipie London City Lionesses, a przynajmniej tak wynika z doniesień m.in. "The Guardian".

Tym samym reprezentantka Polski musiałaby w swej drodze ku nagrodzie pokonać prawdziwą ikonę "Blaugrany", która do tego już dwa razy, w 2021 i 2022 r. wygrywała ZP. Jeśli jednak nie teraz - to kiedy? Nasza napastniczka jest u szczytu kariery i bez dwóch zdań wręczenie jej Ballon d'Or nie byłoby niczym kontrowersyjnym.

Jeśli Pajor faktycznie zatriumfuje, to oczywiście będzie pierwszą przedstawicielką Polski w dziejach, która dokonała takiej sztuki - i to bez podziału na płcie, bowiem jak wiadomo wśród panów również żaden z "Biało-Czerwonych" nie zajął tu pierwszego miejsca. Najbliżej był Robert Lewandowski, ale chociażby - do dziś mocno kontrowersyjne - odwołanie plebiscytu w roku 2020 przekreśliło jego marzenia.

Teraz jednak, miejmy nadzieję, tak dramatycznych zwrotów akcji już nie doświadczymy...

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor IMAGO/Joan Gosa East News

Ewa Pajor Urbanandsport AFP





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