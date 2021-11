Dani Alves zaskoczył w wywiadzie dla Sky Sport. Podobnie, jak wielu innych znanych ludzi świata sportu odniósł się do tego, kto powinien otrzymać w tym roku Złotą Piłkę. Ale Brazylijczyk podszedł do tej kwestii bardzo niekonwencjonalnie. Mimo, że jest związany z Barceloną, nie wskazał wcale na Lionela Messiego.

"Messi jest najlepszy, ale..."

- Dla mnie na Złotą Piłkę zasługuje Christian Eriksen, ze względu na to, przez co musiał przejść. To byłby mocny przekaz dla świat futbolu, ludzie mogliby stać się bardziej wrażliwi. Messi jest najlepszy, był najlepszy od dwóch dekad. Ale dobrze byłoby, gdyby w tym roku wyróżniono Eriksena - oświadczył Alves.

Przypomnijmy, że Eriksen podczas ostatnich mistrzostw Europy przeszedł atak serca na murawie. Cały świat na żywo obserwował walkę o życie pomocnika. Co najważniejsze, zakończoną szczęśliwie.

JK





