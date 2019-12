Złota Piłka 2019. Powinien zdecydować VAR

Z przecieków wynika, że najbardziej prestiżową nagrodę dla piłkarza 2019 roku otrzyma Leo Messi. Ale nie wszyscy fachowcy – trenerzy, piłkarze – podzielają ten wybór. Oto co na temat plebiscytu mówili Juergen Klopp, Pep Guardiola, Kylian Mbappe i inni.

Juergen Klopp, trener Liverpoolu

"Jeśli trzeba przyznać Złotą Piłkę najlepszemu piłkarzowi tego pokolenia to zawsze ona należy się Leo Messiemu. Jeżeli mielibyśmy ją przyznać najlepszemu piłkarzowi w tym roku, to byłby nim Virgil van Dijk. Ja nie wiem dokładnie, jak to funkcjonuje, ale tak to widzę."

Wypowiedź dla Canal+ Francja



Arsene Wenger, były trener Arsenalu Londyn

"Mane był wybitną postacią. Jest wojownikiem i jest skuteczny. Nikogo się nie boi. Zasługuje w tej chwili na wielkie uznanie".

BeIN Sport



Pep Guardiola, trener Manchesteru City

"Jestem absolutnie pewien, że Złotą Piłkę 2019 zdobędzie Lionel Messi, ale po zastosowaniu VAR, być może nagroda przypadnie Van Dijkowi".



Steven Gerrard, trener Glasgow Rangers, były kapitan Liverpoolu

"Virgil Van Dijk na 100 procent. Jestem fanem numerem 1 Leo Messiego. Uwielbiam tego piłkarza, jest liczby są niesamowite, bramki, asysty. Ale, jeśli wziąć pod uwagę równą formę przez cały rok, kto zdobył Puchar Europy to oznacza, kto zasłużył na Złotą Piłkę.".

Konferencja prasowa po meczu Ligi Europy

Kylian Mbappe, napastnik Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji

"W tym roku nie zasłużyłem na nią. Nie byłem zbyt wyrazisty, nie zasłużyłem nawet na podium. Z PSG zawiedliśmy w Lidze Mistrzów. Mam jeszcze czas, by wygrać, to nie jest moją obsesją. (...). Moi faworyci to: Van Dijk, Mane, Messi i Ronaldo.".

"Ouest-France"



Jean-Pierre Papin dla "Interii". Były piłkarz Olympique Marsylia, AC Milan i Bayernu Monachium, laureat "Złotej Piłki" z 1991 roku.

Nie widzę nikogo, kto w tym roku byłby lepszy od Lewandowskiego. Skutecznością bije wszystkich. Rekordy, które bije niemal w każdym meczu robią wrażenie.



Christo Stoiczkow dla "Interii". Były piłkarz Barcelony, laureat "Złotej Piłki" w 1994 roku

Robert Lewandowski ma wielką szansę, bo jest wyjątkowym piłkarzem. On jest najlepszym klasycznym numerem dziewięć na świecie, robi różnicę. Robił ją w Borussii Dortmund, robi ją w Bayernie Monachium i reprezentacji Polski. Na pewno ma szansę być w gronie najlepszych, ale nie wiem jak kto zagłosuje. Przez długi czas liczyli się tylko Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, ale teraz jest inaczej, bo rok temu Luka Modrić przerwał ich hegemonię.

