Złe wieści ws. Ronaldo. Klub oficjalnie potwierdza. Cała Portugalia drży

Cristiano Ronaldo mimo 40 lat "na karku" cieszy się niesamowitym zdrowiem i kondycją, na które sam ciężko sobie zapracował.

Jednak nawet on od czasu do czasu może odnieść kontuzję. Tak właśnie stało się teraz. Jego klub potwierdził informacje, które do tej pory były nieoficjalne.

Wieści o kontuzji Cristiano Ronaldo okazały się prawdą. Piłkarz doznał urazu mięśnia uda. Przykra sytuacja miała miejsce podczas ostatniego spotkania Al Nassr z Al Fayha.

Oficjalnie: Ronaldo kontuzjowany. Saudyjski klub potwierdza

- U Cristiano Ronaldo zdiagnozowano kontuzję mięśnia uda po ostatnim meczu z Al Fayha. Rozpoczął rehabilitację w ten wtorek i będzie poddawany codziennym badaniom - informuje saudyjski klub.

W tym momencie w Portugalii nie ma, co prawda, powodów do dużej paniki, ale do niepokoju już na pewno. Pod koniec marca reprezentacja prowadzona przez Roberto Martineza rozegra mecz towarzyski z Meksykiem, a kilka dni później ze Stanami Zjednoczonymi. W tym momencie obecność na zgrupowaniu Ronaldo stanęła pod znakiem zapytania.

Jeśli Ronaldo nie stawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji mięśniowej, będzie to oznaczało, że ominą go ważne sprawdziany przed mistrzostwami świata. W tych meczach Martinez z pewnością chce przetestować dostępne warianty i na podstawie tych meczów podjąć najważniejsze decyzje selekcjonerskie. Bez Ronaldo trener będzie musiał podejść do tych spotkań zupełnie inaczej.

Jeśli chodzi o sam występ Ronaldo na mundialu - w tym momencie oczywiście nie ma powodów do niepokoju. Jednak już samo wystąpienie problemów mięśniowych może zapalić nie czerwoną, ale żółtą lampkę w głowach Portugalczyków.

