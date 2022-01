​Złe wieści o zdrowiu Pelégo. Król futbolu ma przerzuty

31 sierpnia 2021 roku Pele trafił do szpitala w Sao Paulo na rutynowe badania. Wyniki nie były dobre, więc były piłkarz przeszedł operację. Usunięto mu guza w prawej okrężnicy. 6 września podano tę informację do publicznej wiadomości. Wieści były uspokajające. "Król futbolu" czuł się dobrze.





Nowotwór nie daje za wygraną. Pele ma przerzuty

Zaczął jednak chemioterapię. W minionym tygodniu był na jednej z sesji. W czwartek wrócił do domu. Według informacji płynących z ESPN w Brazylii choroba nowotworowa Pelego się rozprzestrzeniła. Były gwiazdor ma przerzuty: guza w jelicie, na wątrobie i w płucach. Niedługo "Król Futbolu" ma wrócić do szpitala na dalsze leczenie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pele opuszcza szpital. WIDEO © 2021 Associated Press