Maik Nawrocki urodził się w niemieckiej Bremie. To właśnie w tamtejszym Werderze Polak pobierał pierwsze nauki gry w piłkę. Od początku widać było, że Nawrocki w przyszłości może być naprawdę dobrym środkowym obrońcą i może stanowić za jakiś czas o sile reprezentacji Polski . W lutym 2021 roku pierwszy raz trafił do naszego kraju, aby grać w piłkę.

Został wypożyczony do Warty Poznań. W klubie z wielkopolski zrobił całkiem dobre wrażenie. Przez pół sezonu zagrał tam na tyle dobrze, że zainteresowała się nim Legia, która również wypożyczyła go z Werderu. Rok później Polak oficjalnie został przez "Wojskowych" wykupiony za zaledwie 1,5 miliona euro, co z perspektywy czasu wydaje się kwotą wręcz promocyjną.