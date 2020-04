Szwedzki napastnik AC Milan Zlatan Ibrahimović, który od 12 marca przebywa w Sztokholmie odbył już kilka treningów ze stołecznym klubem Hammarby IF, lecz jak się okazało za ostatni, podczas którego rozegrano mecz wewnętrzny, otrzymał sowite honorarium od kanału telewizji.

Dziennik "Expressen" odkrył, że trening w piątek był ustawiony przez piłkarza i komercyjny kanał telewizyjny posiadający prawa do rozgrywek dwóch najwyższych lig. "Ibrahimović przyjął do kieszeni przyjemne 200 tysięcy koron" - napisano.

Tzw. wewnętrzny treningowy mecz towarzyski pomiędzy Hammarby IF i związanym z nim klubem Frey na stadonie Tele2 Arena był transmitowany na żywo, z przerwami na bloki reklamowe.



Stacja odnotowała ogromną oglądalność, zwłaszcza że po treningu piłkarz, który strzelił jedną bramkę i od listopada posiada 25 procent akcji klubu, udzielił jeszcze wywiadu.

"Nic o tym nie wiemy, ale mogę potwierdzić, że my za transmisję z treningu nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy" - powiedział gazecie prezes Hammarby IF Henrik Kindlund.

200 tysięcy koron czyli ok. 20 tysięcy euro, które otrzymał Ibrahimovicćza dwie godziny to roczna pensja netto, po odliczeniu 30 procentowego podatku w wielu zawodach w Szwecji.

Tyle m.in. zarabia w nowej pracy tyczkarka Angelica Bengtsson za kierowanie ruchem samochodów przy robotach drogowych.

Jak stwierdził "Expressen" to, co robi Ibrahimović w Sztokholmie, jest dla każdego szwedzkiego kibica w czasach wstrzymania rozgrywek piłkarskich wyjątkowo ciekawe, lecz okazuje się, że on nic nie robi za darmo.

Zbigniew Kuczyński