Zlatan Ibrahimović z mieczem i tarczą ruszył na podbój Chin

Film "Asteriks i Obeliks: Imperium smoka" na filmwebie nie ma wysokich opinii - dostał 6,3 gwiazdki. "Dramaturgiczna stawka, walka o wolność i honor, jest zbijana przez ironiczny dystans oraz liczne dygresje. Wszystko jest pod kontrolą, nikt poważnie nie ucierpi, wszystko rozejdzie się po kościach i powróci status quo. Guillaume Canet [reżyser - przyp. red.] wie, że jak coś działa, nie należy tego zmieniać. Często to wystarcza, by osiągnąć sukces. A jeśli to odrobinę za mało, z ławki rezerwowych może wstać gotowy do gry Zlatan Ibrahimović." - to fragment recenzji na portalu.