Ekonomicznie te kraje mają razem spory potencjał, a także około 150 mln mieszkańców. Jest to więc duży rynek. Jeśli chodzi o piłkę nożną, poszczególne dochody klubów Trójmorza wynoszą dziś w sumie miliard euro. Gdyby doszło do konsolidacji i powstałaby nowa liga, według naszych obliczeń same prawa medialne wzrosłyby do 2 mld. Byłyby to naprawdę konkurencyjne rozgrywki. Kluby zarabiałyby więc zdecydowanie więcej niż obecnie

~ uważa Jarosz.