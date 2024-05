Zła wiadomość dla Polski, problem widać gołym okiem. Miejsce w rankingu mówi wszystko

Ranking UEFA na 2024 rok pokazał po raz kolejny słabość Ekstraklasy. Ma on na celu pokazanie, w jakim stopniu dana liga wypada na tle innych m.in. w europejskich rozgrywkach. W ostatnim czasie polskie kluby widoczne są właściwie głównie w Lidze Konferencji Europy, a i tam nie potrafią dobrnąć do dobrego wyniku. Nic dziwnego, że od lat w rankingu widać zastój - Polska pozostaje na 21. miejscu ze stratą do Chorwacji.