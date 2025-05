Zła seria Pogoni, Radom nie sprzyjał. Wielka szansa przed Jagiellonią Białystok

Pogoń zawiodła w Radomiu. Jagiellonia i Legia z okazją

W 32. kolejce Pogoń czekał zaś wyjazd do Radomia, aby zmierzyć się z Radomiakiem, a więc zespołem, który w tym sezonie już o nic realnie nie gra. Kilka godzin później zaś w Częstochowie Jagiellonia miała walczyć o punkty z Rakowem, a w niedzielę Legia z Lechem Poznań, choć ekipa z Warszawy wygrywając Puchar Polski zapewniła sobie szansę walki o europejskie puchary. Wydawało się więc, że są to idealne okoliczności do tego, aby Pogoń wywarła presję na rywalach do podium.