Zirytowany Boniek przemówił. Chodzi o debiut Polaka. "Przestańmy się zachwycać"

W niedzielę Oskar Pietuszewski wszedł na boisko w 73. minucie meczu Guimaraes - FC Porto w 18. kolejce portugalskiej ligi. I od samego początku brylował odważnymi i często skutecznymi dryblingami. Gdyby tego było mało, wywalczył dla swojego zespołu rzut karny, który na bramkę zamienił Alan Varela.

Dzięki temu goście triumfowali 1:0 i nadal okupują fotel lidera tabeli z siedmiopunktową przewagą nad drugim Sportingiem. Po końcowym gwizdku wychowanekJagiellonii Białystok, który do Porto przeniósł się dwa tygodnie temu za dziesięć milionów euro, został obsypany gratulacjami i pochwałami.

Boniek szczery do bólu. Krótko o debiucie Pietuszewskiego

"Dwaj zawodnicy zasługują na szczególne wyróżnienie: zawsze spokojny Diogo Costa (...); oraz młody polski zawodnik Pietuszewski, który wchodząc na boisko w 72. minucie, miał jeszcze czas, by wykazać się śmiałością w sytuacjach jeden na jeden, taktyczną dyscypliną w zamykaniu lewego skrzydła "Smoków" i determinacją, by zmusić Telmo Arcanjo do dwóch żółtych kartek" - pisały portugalskie media.

W poniedziałkowy wieczór kilka słów nt. pierwszego spotkania 17-latka w barwach FC Porto powiedział Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN w swoim stylu najpierw zaapelował o spokój. - Widzę, że jesteś strasznie podekscytowany tym faktem - zwrócił się humorystycznie do Romana Kołtonia z "Prawdy Futbolu".

- Dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. To jest dobry, utalentowany piłkarz, który grał przeciwko Guimaraes. W polskiej lidze to byłaby drużyna między 5. a 12. miejscem. On znakomicie grał przeciwko Legii, przeciwko innym drużynom, znajduje się teraz w lepszym towarzystwie. Przyzwyczailiśmy się, że jest to zawodnik który ma dużą wiarę w siebie, charyzmę, nie boi się, szybko dojrzewa. Bije z niego dojrzałość - dodaje.

- Jestem przekonany, że sobie poradzi. Poszedł do dobrego kraju, dla niego to pierwszy przystanek. Mam nadzieję, że będzie tam jak najdłużej, że nie będzie traktował FC Porto jako port przeładunkowy. Przyzwyczajmy się, że co tydzień będą o nim dobre wieści, tak jak o Bednarku, Kiwiorze czy Lewandowskim, jeśli strzeli - tłumaczył.

Chwilę później Boniek wziął pod lupę "polskie kompleksy". O co chodzi?

Jak Pietuszewski grał w Polsce, to robił to samo. Nie od 72 min., tylko od pierwszej. Taka jest prawda. Nie starajmy się na siłę celebrować i zachwycać tym, że co nie jest polskie i zagraniczne, to już jest trzy razy lepsze

W czwartek FC Porto zagra na wyjeździe z Viktorią Pilzno w fazie ligowej Ligi Europy. Będzie to kolejna szansa dla Oskara Pietuszewskiego na pokazanie swoich umiejętności.

