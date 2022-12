Zinedine Zidane odrzucił oferty dwóch klubów. Giganci obeszli się smakiem

Zinedine Zidane pozostaje bezrobotnym od zakończenia sezonu 2020/21, kiedy to odszedł po raz drugi jako trener z Realu Madryt. Jego celem było przejęcie reprezentacji Francji. W ostatnich miesiącach zgłosiły się do niego dwa wielkie kluby europejskie, ale nie były one w stanie przekonać go do podpisania kontraktu.