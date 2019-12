Okres świąteczno-noworoczny to nie tylko czas pokoju, miłości i czasu spędzanego z rodziną, ale i... wielkich wyprzedaży! O ile w galeriach handlowych czasem trzeba się sporo natrudzić, by znaleźć wymarzony produkt w realnie obniżonej cenie, o tyle na piłkarskim rynku transferowym można zostać prawdziwym królem okazji!

Do tej pory na tytuł ten zasługiwał najczęściej Juventus. Działacze "Starej Damy" regularnie wzmacniają swoją kadry zawodnikami, którym kończą się kontrakty. W ostatnich latach "z kartami na rękach" trafiali do Turynu między innymi: Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Emre Can, Dani Alves i Sami Khedira.

Już od 1 stycznia kolejni zawodnicy, których kontrakty wygasają 30 czerwca 2020 roku, mogą negocjować i podpisywać umowy z nowymi pracodawcami, by latem za darmo zmienić barwy klubowe. Nie można wykluczyć także ich sprzedaży już zimą, jeśli drużyny w których grają będą jeszcze chciały zarobić na transferach.

Kto może sprawić, że piłkarska zima stanie się jeszcze gorętsza? Oto lista pięciu najbardziej wartościowych piłkarzy, którzy po Sylwestrze mogą parafować kontrakty z nowymi klubami. Zostali oni ustawieni w kolejności od najtańszego, do najdroższego.*

1. Edinson Cavani, PSG, 25 mln euro

Wszystko wskazuje na to, że dni Urugwajczyka w Paryżu są już policzone. 32-latek nie może liczyć na regularną grę w pierwszym składzie, przez co może zdecydować się na zmianę barw klubowych. Takie rozwiązanie sugeruje wpis w mediach społecznościowych, który napastnik umieścił po wygranym 5-0 meczu Ligi Mistrzów z Galatasaray.

Cavani, który pojawił się na murawie w 68. minucie, przypieczętował zwycięstwo mistrza Francji nad turecką ekipą, skutecznie egzekwując rzut karny. Ładnym gestem wobec 32-latka wykazał się Neymar, który wręczył mu futbolówkę, oddając wykonanie "jedenastki".

- To, co zobaczyłem i poczułem wczoraj na Parc des Princes, było niezapomnianym przeżyciem. Wspomnienie tych wydarzeń na zawsze pozostanie ze mną - napisał później na Twitterze Urugwajczyk, dodając także zdjęcie ze wzniesioną wysoko ręką.

Te słowa brzmiały jak pożegnanie Cavaniego z ekipą mistrza Francji. Zainteresowanie usługami Urugwajczyka wyraża między innymi Atletico Madryt, które wydaje się być odpowiednim miejscem dla Cavaniego.

Ściągnięcie klasowego snajpera jest jednym z priorytetów transferowych Diego Simeone, który szuka następcy kontuzjowanego Diego Costy. Argentyński szkoleniowiec uważa, że Cavani byłby dobrym wzmocnieniem, nie tylko ze względu na swoje umiejętności, ale również siłę, waleczność i temperament.

Hiszpanie prawdopodobnie nie będą chcieli czekać do lata - by pozyskać napastnika za darmo - i postarają się wykupić Cavaniego już zimą.