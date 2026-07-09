Zielone światło dla Rosjan. UEFA ma swój plan. W tle wybory
Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO) i przywróceniu sportowców z tego kraju wywołała prawdziwą burzę. Czy to oznacza, że piłkarska reprezentacja Rosji za chwilę będzie walczyć o awans na Euro 2028, a drużyny klubowe będą grać w Lidze Mistrzów? Angielski "The Guardian" ma pierwsze ustalenia w tej sprawie.
We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec sportowców oraz tymczasowo przywrócił w prawach Rosyjski Komitet Olimpijski. To otwiera furtkę dla rosyjskich reprezentacji i zespołów do powrotu na arenę międzynarodową.
FIFA wydała bardzo szybko komunikat w tej sprawie. Podkreślono, że federacja "przeanalizuje decyzję, zanim podejmie decyzję o dalszych krokach we współpracy z odpowiednimi interesariuszami". Warto jednak podkreślić, że prezydent FIFA już kilka miesięcy temu dawał do zrozumienia, że chciałby, aby Rosjanie powrócili do międzynarodowej rywalizacji. Anglicy przypominają, że Infantino pozostaje w bliskich stosunkach z Władimirem Putinem, z którym współpracował przy organizacji mistrzostw świata 2018 w Rosji i otworzył furtkę do startu Rosji mistrzostwach świata do lat 15, które odbędą się w październiku w Azerbejdżanie.
Powrót Rosjan. Co na to UEFA?
Nieco inaczej wygląda sytuacja w UEFA, która nie skomentowała jeszcze decyzji MKOl, ale "The Guardian" informuje, że nie ma realnych perspektyw na powrót rosyjskich drużyn do europejskiej piłki nożnej, a co za tym idzie, do mistrzostw świata czy Europy. Wiele największych zachodnioeuropejskich federacji, w tym w Anglii, Niemczech i Francji, nadal stanowczo sprzeciwia się powrotowi Rosji do rywalizacji. Przeciwko powrotowi Rosjan są także Polacy, co wielokrotnie podkreślali przedstawiciele PZPN.
UEFA chciała trzy lata temu przywrócić rosyjskie drużyny młodzieżowe do rywalizacji, ale została spacyfikowana przez kilkunastu członków i nie chce powtórki. Ponadto Prezydent UEFA Aleksander Ceferin ubiega się o reelekcję w przyszłym roku, więc jest mało prawdopodobne, aby ryzykował zrazić znaczną część swojego elektoratu.