Zielone światło dla Rosjan. UEFA ma swój plan. W tle wybory

We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec sportowców oraz tymczasowo przywrócił w prawach Rosyjski Komitet Olimpijski. To otwiera furtkę dla rosyjskich reprezentacji i zespołów do powrotu na arenę międzynarodową.

FIFA wydała bardzo szybko komunikat w tej sprawie. Podkreślono, że federacja "przeanalizuje decyzję, zanim podejmie decyzję o dalszych krokach we współpracy z odpowiednimi interesariuszami". Warto jednak podkreślić, że prezydent FIFA już kilka miesięcy temu dawał do zrozumienia, że chciałby, aby Rosjanie powrócili do międzynarodowej rywalizacji. Anglicy przypominają, że Infantino pozostaje w bliskich stosunkach z Władimirem Putinem, z którym współpracował przy organizacji mistrzostw świata 2018 w Rosji i otworzył furtkę do startu Rosji mistrzostwach świata do lat 15, które odbędą się w październiku w Azerbejdżanie.

Powrót Rosjan. Co na to UEFA?

Nieco inaczej wygląda sytuacja w UEFA, która nie skomentowała jeszcze decyzji MKOl, ale "The Guardian" informuje, że nie ma realnych perspektyw na powrót rosyjskich drużyn do europejskiej piłki nożnej, a co za tym idzie, do mistrzostw świata czy Europy. Wiele największych zachodnioeuropejskich federacji, w tym w Anglii, Niemczech i Francji, nadal stanowczo sprzeciwia się powrotowi Rosji do rywalizacji. Przeciwko powrotowi Rosjan są także Polacy, co wielokrotnie podkreślali przedstawiciele PZPN.

UEFA chciała trzy lata temu przywrócić rosyjskie drużyny młodzieżowe do rywalizacji, ale została spacyfikowana przez kilkunastu członków i nie chce powtórki. Ponadto Prezydent UEFA Aleksander Ceferin ubiega się o reelekcję w przyszłym roku, więc jest mało prawdopodobne, aby ryzykował zrazić znaczną część swojego elektoratu.

Nagły komunikat ws. Rosjan. Mają wrócić do gry. FIFA i UEFA są gotowe MAXIM SHIPENKOV AFP

Władimir Putin ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP AFP

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP





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