Zieliński znów będzie na ustach Włochów. Atomowe kopnięcie Polaka na ratunek Interowi

Piotr Zieliński już dawno zapomniał o kłopotach, jakie miał na początku swojej kariery w Interze Mediolan. To zmianie na stanowisku szkoleniowca Polak zdecydowanie zyskał na znaczeniu. U Simone Inzaghiego był jedynie rezerwowym, u Chivu stał się zawodnikiem pierwszego składu.

We Włoszech słychać już nawet opinie, że w Mediolanie w końcu mogą oglądać tego Zielińskiego, w którym zakochał się Półwysep Apeniński, gdy grał w SSC Napoli. Polak wystąpił w ostatnich dwudziestu pięciu meczach Interu, a w wielu z nich był piłkarzem podstawowej jedenastki.

Co za kopnięcie Zielińskiego! Stalowe nerwy Polaka

Nie inaczej stało się także w przypadku spotkania 22. kolejki Serie A z Pisą na własnym stadionie. Inter po ledwie 23 minutach rywalizacji przegrywał już 0:2 za sprawą dwóch dużych błędów Yanna Sommera. Drużyna na już potrzebowała bohatera, który da jej tlen przed przerwą.

Okazał się nim właśnie Zieliński. W 37. minucie "Zielu" oddał mocny strzał z okolic "szesnastki". Piłka trafiła w rękę zawodnika gości, a sędzia od razu wskazał na rzut karny. Do piłki ustawionej na 11. metrze od bramki Pisy podszedł właśnie Zieliński, który już w Interze karne wykonywał.

Tym razem zrobił to jednak tak, jakby był kompletnie pozbawiony układu nerwowego. Zieliński nie wybierał rogu, ale z niezwykłą siłą kopnął w sam środek bramki pod poprzeczkę. Strzelił gola honorowego, który okazał się początkiem lawiny. Jeszcze przed przerwą Inter wyszedł na prowadzenie 3:2.

Rozwiń

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński Giuseppe Maffia AFP

