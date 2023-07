O tym, że Piotr Zieliński jest jednym z najlepszych pomocników na Półwyspie Apenińskim, wiadomo nie od dziś. Etatowy reprezentant Polski od lat występuje na włoskich boiskach i niejednokrotnie udowadniał swoją czysto piłkarską jakość. Tuż przed startem sezonu 2016/2017 dołączył on do drużyny Napoli, a głównym orędownikiem tego transferu był ówczesny opiekun "Azzurich", Maurizio Sarri. Włoski szkoleniowiec pracował z Zielińskim jeszcze za czasów Empoli, dlatego bardzo mocno zabiegał, by utalentowany Polak zawitał do jego drużyny.