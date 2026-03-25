Zieliński na kadrze, a tu takie wieści. Barcelona zgłosiła się po gwiazdę Interu

Michał Chmielewski

Choć rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna, to kluby w międzyczasie nadal pracują nad transferami. Z ostatnich doniesień katalońskiego "Sportu" wynika, że latem nowy gwiazdor może dołączyć do Barcelony. Mowa o koledze Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan, który stał się absolutnym priorytetem klubu Joana Laporty.

Piotr Zieliński i Alessandro Bastoni w strojach Interu Mediolan świętują gola z drużyną na boisku
Piotr Zieliński, Alessandro BastoniSpada/LaPresse/ShutterstockEast News

Pauzę na mecze międzypaństwoweFC Barcelona spędza na fotelu lidera tabeli La Liga, mając dwupunktową przewagę nad Realem Madryt. Za moment drużyna Hansiego Flicka wejdzie w kluczowy etap sezonu, jednak włodarze już teraz myślą nad wzmocnieniami na kolejną kampanię.

Od kilku tygodni hiszpańskie media nie ukrywają, że Katalończycy mocno interesują się Alessandro Bastonim. To 26-letni Włoch, który na co dzień jest środkowym obrońcą Interu Mediolan, gdzie od 2024 roku występuje również Piotr Zieliński.

Na Camp Nou zawita nowy gwiazdor? Hiszpanie już zacierają ręce

W obecnych rozgrywkach Bastoni ma już na koncie łącznie 35 spotkań. Strzelił w nich dwa gole i zanotował aż sześć asyst, co jak na stopera jest kapitalnym rezultatem. To także 41-krotny reprezentant Włoch.

Jak przekazał dziennik "Sport", 26-latek "stał się absolutnym priorytetem transferowym, a klub jest na dobrej drodze i szuka formuł na porozumienie z Interem". Łatwo - z perspektywy Barcelony - nie będzie, ponieważ wartość rynkowa gwiazdora oscyluje w granicach 70 mln euro, a jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2028 roku.

"Bastoni jest najlepszym środkowym obrońcą wybranym przez Deco i Flicka do nowej Barcelony. Uważają, że piłkarz ten bardzo się rozwinął i byli nim zafascynowani już podczas ostatniego półfinału Ligi Mistrzów" - czytamy.

Oprócz tego cytowane źródło zaznacza, że na ten moment sam zawodnik rozważa dwie opcje: albo przedłużenie umowy z Interem, albo transfer na Camp Nou. Katalończycy mieli oznajmić Włochowi, że widzieliby go w kadrze na przyszły sezon. Alessandro Bastoni mógłby stać się nowym liderem defensywy, stworzyć duet stoperów z Pau Cubarsim i wejść nieco w rolęInigo Martineza.

Ze względu na to, że wycena 26-latka - szczególnie w realiach finansowych Barcelony - jest dosyć duża, Katalończycy chcieliby dołączyć do potencjalnej transakcji któregoś ze swoich piłkarzy, aby zmniejszyć ostateczną cenę transferu. "Sport" wspomina o Gerardzie Martinie, jednak zarząd chciałby zatrzymać młodego obrońcę, który w tym sezonie zaczął występować na środku.

"Powiedziano mu, że jest pierwszą opcją i że rozpoczną negocjacje w sprawie podpisania z nim kontraktu" - czytamy nt. Bastoniego.

Alessandro Bastoni (z prawej) podczas niedawnej wizyty na obiekcie Barcelony
Alessandro Bastoni (z prawej) podczas niedawnej wizyty na obiekcie Barcelony
Alessandro Bastoni i Nicolo Barella
Alessandro Bastoni i Nicolo Barella
  • Redakcja