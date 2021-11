Luciano Spalletti oszczędzi w Warszawie swoich najlepszych zawodników. W Neapolu pozostał bohater pierwszego meczu z Legią Victor Osimhen. Wątpliwy jest też udział w meczu Lorenzo Insigne. W czwartek odpocznie też pierwszy bramkarz David Ospina.

Jakim składem zagra SSC Napoli?

Portal "Calcionapoli24" napisał o możliwych wyborach Spallettiego na mecz Ligi Europy z Legią w Warszawie. W składzie lidera Serie A na mecz z mistrzem Polski mają znaleźć się rezerwowi.

Pewny występu może być bramkarz Alex Meret, bo Spalletti zapowiedział, że da odpocząć rozgrywającemu doskonały sezon Ospinie. Meret w tym sezonie zagrał tylko dwa mecze w Serie A i dwa w Lidze Europy.

Kolejnym piłkarzem, który ma wyjść w podstawowym składzie na Łazienkowskiej jest Brazylijczyk Juan Jesus, który trafił latem do Napoli z Romy i rozegrał dla nowego klubu dopiero 118 minut w pięciu meczach, z czego 90 w pierwszym spotkaniu z Legią.

Niemiec Diego Demme też ma na koncie tylko jeden pełny występ w sezonie - przeciwko legionistom. Pomocnik w Serie A zagrał trzy razy, przez w sumie 37 minut.

Swoje minuty ma dostać też Stanislav Lobotka, który z powodu kontuzji mięśnia pauzował od sierpnia.

Spalletti zapowiada, że skład będzie na tyle mocny, żeby powalczyć o wygraną i wyprzedzenie Legii w tabeli grupy C.

Wątpliwy jest udział w czwartkowym meczu Insigne, który ma lekki uraz, ale ze względu na duże obciążenia w tym sezonie Spalletti chce go oszczędzić. Pewniakiem do występu w ataku jest Andrea Petagna, który w Lidze Europy grał w każdym meczu, ale tylko jeden w pierwszym składzie - przeciwko Spartakowi Moskwa. Został jednak zmieniony w przerwie.

Pewniakiem do gry jest też Eljif Elmas. Młody Macedończyk gra jednak w tym sezonie grał już w 14 meczach Serie A i Ligi Europy, z czego w sześciu w pierwszym składzie.

Zieliński chce się pokazać Polakom

Największe osłabienie Napoli to z pewnością brak Osimhena. Nigeryjczyk nie zagrał w derbach Kampanii przeciwko Salernitanie po nadwyrężeniu łydki. Spalletti zadecydował, że nie zabierze go do Warszawy. Osimhen w trzech meczach Ligi Europy strzelił cztery gole - dwa z Leicester i po jednym ze Spartakiem i Legią. W Serie A w dziewięciu spotkaniach ma pięć bramek i dwie asysty.

W meczu z mistrzami Polski kontuzji doznał obrońca Konstantinos Manolas, którego też zabraknie w Warszawie. Podobnie, jak reprezentanta Algierii Adama Ounasa.

Z innymi problemami zmaga się natomiast Dries Mertens. Belga Spalletti niezbyt ceni i trzyma go na ławce rezerwowych.

Wśród pewniaków do występu w Warszawie Włosi wymieniają za to Piotra Zielińskiego. Polak wrócił do wysokiej formy i bardzo zależy mu, żeby pokazać się polskim kibicom w barwach lidera Serie A.

Asz