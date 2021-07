Francuzi nie mogą uznać Euro 2020 za udany dla siebie turniej - "Les Bleus" odpadli z rywalizacji już na poziomie 1/8 finału, ulegając po zaciętym meczu Szwajcarii w karnych. Choć wiele mówiło się o tym, że trener reprezentacji, Didier Deschamps, zostanie wyrzucony ze swojego stanowiska lub sam ustąpi, to Noel Le Graet, przewodniczący francuskiej federacji piłkarskiej, zaprzeczał co rusz tym doniesieniom.

Le Graet podkreślał kilkukrotnie, że nie ma zamiaru przerywać współpracy z Deschampsem i - jak donosiły różne media - rozmowa na temat przyszłości szkoleniowca w kadrze była krótka, treściwa i zakończyła się porozumieniem dotyczącym dalszej kooperacji.



Zinedine Zidane faworytem do przejęcia "Trójkolorowych"

Teraz jednak - według dziennika "Marca" - wokół Deschampsa narosły pewne wątpliwości, a głównym kandydatem do jego zastąpienia ma być Zinedine Zidane.



"Zizou" ma za sobą sezon bez trofeów w Realu Madryt - co prawda doszedł z "Królewskimi" do półfinału Ligi Mistrzów, ale drużyna ze stolicy Hiszpanii uległa w nim ostatecznie późniejszym triumfatorom, ekipie Chelsea. Na krajowym podwórku również nie udało się sięgnąć po żaden tytuł - Real nie zdobył ani mistrzostwa, ani Pucharu Króla.



Reprezentacja Francji mogłaby być idealna dla Zidane'a

Ostatecznie Zidane zdecydował się na opuszczenie klubu. Miał przy tym być niechętny objęciu kolejnego europejskiego, futbolowego giganta w najbliższym czasie.



Jak podkreśla "Marca", objęcie reprezentacji byłoby w takim przypadku wskazanym rozwiązaniem dla Francuza. Dziennik wskazuje na fakt, że "Zizou" nie musiały wyprowadzać się dla swojej pracy z Madrytu i uniknąłby wielu stresów związanych z pracą w klubie, np. konieczności brania udziału w meczach z tygodnia na tydzień.



Wśród innych kandydatów m.in. Arsene Wenger

Jedna z drużyn sportowych mimo to próbowała skusić byłego menedżera "Los Blancos" na objęcie klubowej posady. Miał to być Juventus, który próbował porozumieć się z Zidane'em już po zwolnieniu Andrei Pirlo, a jeszcze przed zatrudnieniem Massimiliano Allegriego. Ten pozostał jednak niewzruszony.



Oprócz Zinedine'a Zidane'a w gronie kandydatów do przejęcia francuskiej kadry są jeszcze Laurent Blanc, Arsene Wenger i Thierry Henry.

