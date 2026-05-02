"Zero IQ". W Madrycie burza po ujawnieniu nagrania Mbappe z dziewczyną

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Hiszpańskie media i kibice Realu Madryt nie zostawili suchej nitki na Kylianie Mbappe po tym jak światło dzienne ujrzały nagrania, co podczas rekonwalescencji - spowodowanej kontuzją uda - robi Francuz. "Zero IQ, to nie do obrony" - czytamy w poście "Madrid Sports" w serwisie X.

Kylian Mbappe, w miniaturze Francuz z aktorką Exposito

Koszmar - takim słowem można określić bieżący sezon dla Realu Madryt i największej gwiazdy zespołu Kyliana Mbappe. Królewscy mogą zakończyć sezon bez poważnego trofeum.

W Pucharze Króla odpadli bardzo szybko, w Lidze Mistrzów - już na etapie ćwierćfinału - lepszy okazał się Bayern Monachium. W La Lidze także szanse na końcowy sukces podopieczni Alvaro Arbeloi mają już tylko iluzoryczne. Na pięć kolejek przed końcem sezonu tracą do lidera FC Barcelony aż 11 punktów.

Sam Mbappe także nie był w tym sezonie w na tyle dobrej formie, by w pojedynkę zapewnić Królewskim kilka punktów więcej w tabeli, a na domiar złego nabawił się jeszcze kontuzji. Od kwietniowego meczu z Realem Betis Francuz musi pauzować z powodu urazu lewego uda.

Kontuzjowany Mbappe. Oto gdzie i z kim przyłapano gwiazdora Realu

Czas rekonwalescencji Mbappe nie spędza jednak tylko w Madrycie, czym rozwścieczył hiszpańskich dziennikarzy i kibiców Realu Madryt. Do sieci trafiło bowiem kilka nagrań z Sardynii, gdzie kontuzjowany gwiazdor Królewskich wybrał się z aktorką Exter Exposito. Nawet stacja Sky Sports opublikowała materiał, na którym Mbappe spędza czas z Exposito w jednej z restauracji na Sycylii.

"Wakacje Mbappe z dziewczyną we Włoszech rozwścieczyły fanów Realu" - podkreślają dziennikarze "Le Parisien". Do sprawy w krytyczny sposób podeszli też dziennikarze "Mundo Deportivo" i katalońskiego "Sportu". Francuzowi najbardziej oberwało się jednak od internautów.

"Jesteś kontuzjowany, opuszczasz kolegów z drużyny, więc powinieneś jak najwięcej odpoczywać, żeby szybko wyzdrowieć. Tymczasem Ty lecisz do Cagliari, żeby imprezować z Exter Exposito. Całą ta sprawa jest nie do obrony. Zero IQ" - podsumował profil "Madrid Sports" w serwisie X jako komentarz do nagrania, na którym Francuz wychodzi z klubu z aktorką.

