Zenit Sankt Petersburg wygrał starcie na szczycie ligi rosyjskiej. Gospodarze dzisiejszego spotkania pewnie poradzili sobie z Dynamem Moskwa i pokonali rywali aż 3-1. Całe spotkanie dla stołecznej ekipy rozegrał Sebastian Szymański.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szymański: Pokazaliśmy dobry futbol, nawet murawa nam nie przeszkodziła INTERIA.TV

Gospodarze przeważali w pierwszej połowie i w przeciągu 20 minut dwukrotnie do bramki trafił Artjom Dziuba. Rosjanin najpierw trafił do siatki po podaniu od Alekseya Sutormina, a później pewnie wykorzystał rzut karny.



Goście zdołali odpowiedzieć dopiero w drugiej połowie, a "jedenastkę" na bramkę zamienił Nikolay Komlichenko. Stołeczna ekipa nie zdołała doprowadzić do wyrównania, co wykorzystali gracze z Sankt Petersburga. Pod koniec meczu wynik spotkania ustanowił Sardar Azmoun.



Całe spotkanie w barwach Dynama Moskwa rozegrał Sebastian Szymański. Reprezentant Polski kilka razy rozpoczynał akcje swoich kolegów, lecz podopiecznym Sandra Schwarza często brakowało dziś dokładności.



Reklama

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij tutaj!

PA



18. kolejka Rosja - Premier League

2020-12-12 17:00 | Stadion: Saint-Petersburg Stadium | Widzów: 1909 | Arbiter: Sergey Ivanov Zenit Sankt Petersburg Dynamo Moskwa 3 1 DO PRZERWY 2-0 A. Dzyuba 14',34' S. Azmoun 84' N. Komlichenko 56'

3 1 Zenit Sankt Petersburg Dynamo Moskwa Lunev Sutormin Lovren Rakitskiy Santos Ozdoev Malcom Wendel Barrios Terán Driussi Dzyuba 2 Shunin Parshivlyuk Evgenjev Ordets Varela Moro Szymański Lesovoy Neustädter Fomin Grulev SKŁADY Zenit Sankt Petersburg Dynamo Moskwa Andriej Łuniow Anton Szunin 90′ 90′ Aleksey Sutormin 34′ 34′ Siergiej Parszywluk Dejan Lovren 79′ 79′ Roman Evgenjev Jarosław Rakicki Ivan Ordets Douglas dos Santos Justino de Melo Guillermo Varela 55′ 55′ 61′ 61′ Magomed Ozdojew Nikola Moro 71′ 71′ Malcom Filipe Silva de Oliveira Sebastian Szymański 89′ 89′ Marcus Wendel Valle da Silva 54′ 54′ Daniil Lesovoy Wílmar Enrique Barrios Terán Roman Neustaedter 70′ 70′ Sebastián Driussi 54′ 54′ Daniil Fomin 14′, 34′ (k.) 14′, 34′ (k.) Artjom Dziuba 67′ 67′ Vyacheslav Grulev REZERWOWI Daniil Odoevskiy Igor Leshchuk Aleksandr Vasyutin Zaurbek Pliev 61′ 61′ 90′ 90′ Dmitri Chistyakov Konstantin Rausch 89′ 89′ Danil Krugovoy Sergey Slepov Danila Prokhin 54′ 54′ Charles Kaboré 90′ 90′ Aleksander Jerokin Vladislav Karapuzov 71′ 71′ Daler Kuziajew Igor Shkolik Andrey Mostovoy Anton Terekhov Leon Musaev 67′ 67′ Sylvester Emeka Igboun Jurij Żyrkow 54′ 54′ 56′ (k.) 56′ (k.) 81′ 81′ Nikolay Komlichenko 70′ 70′ 84′ 84′ Sardar Azmoun 79′ 79′ Clinton Mua N'Jie Stanislav Krapukhin Konstantin Tyukavin