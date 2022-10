Zdziwienie w Realu Madryt po gali "France Football". Ironiczne gratulacje

Najważniejszą informacją dla Realu Madryt po poniedziałkowej gali "France Football" było zdobycie pierwszej w historii Złotej Piłki przez Karima Benzemę. Drugie miejsce zajął Sadio Mane, a trzecie Kevin de Bruyne. Oprócz wyróżnień indywidualnych postanowiono również nagrodzić najlepsze zespoły ostatniego sezonu. Nieoczekiwanie "Królewscy" zajęli w nim dopiero trzecią lokatę, mimo że sięgnęli po zwycięstwo w Champions League i LaLiga.

Reklama

Real Madryt dopiero trzecim najlepszym zespołem sezonu. "Byliśmy tym zaskoczeni"

Pierwszy był Manchester City, a drugi Liverpool. - Gratulacje dla Realu Madryt za bycie trzecią najlepszą drużyną za sezon 2021/22 - napisał ironicznie na Instagramie zawodnik "Los Blancos, Toni Kroos. W niemal identycznym tonie wpis na Twittera wrzucił Iker Casillas, jedna z największych legend w historii stołecznego klubu.

Głos krótko w tej sprawie zabrał także sam Benzema. - Dla mnie Real to najlepszy zespół na świecie. Mogą dawać tę nagrodę komukolwiek chcą - przyznał francuski napastnik radiu Cadena SER. Z kolei Thibaut Cortois był bardziej dosadny. - W momencie ogłoszenia wyników wszyscy zrobiliśmy śmieszne miny. Byliśmy tym zaskoczeni - powiedział belgijski bramkarz, cytowany przez serwis "Real-France".

"The Citizens" w niedawno zakończonej kampanii zdobyli mistrzostwo Anglii, w Lidze Mistrzów odpadając w półfinale właśnie z Realem. Z kolei Liverpool przegrał z "Los Blancos" w finale Champions League, a także musiał zadowolić się wicemistrzostwem na krajowym podwórku. Do gabloty "The Reds" powędrowały za to FA Cup i EFL Cup.

Czytaj także: "Złapali" Lewandowskiego o 3 nad ranem! "Bardzo zmęczony"