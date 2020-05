Były sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Zdzisław Kręcina znów daje o sobie znać. Wieloletni działacz odniósł się na Twitterze do pakietu pomocowego, którym centrala wspiera polski futbol w dobie pandemii koronawirusa. Skomentował także awans Hutnika Kraków do II ligi, przedstawiając listę kolejnych drużyn, zasługujących jego zdaniem na promocję do wyższej ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Trębacz, prezes Hutnika: Ten awans wywalczyliśmy na boisku! Wideo INTERIA.TV

27 marca PZPN przedstawił pakiet pomocowy, który ma pomóc przetrwać polskiej piłce ogromny kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa. Centrala przeznaczyła na ten cel 116 mln złotych (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij) .

Reklama

Pod tym względem PZPN wykazał się największą hojnością w całej Europie. Żadna inna federacja na Starym Kontynencie nie przeznaczyła większej kwoty na pomoc klubom w dobie pandemii Sars-CoV-2. Wynika to z raportu UEFA, który udostępnił na Twitterze Maciej Sawicki.

"W ostatnim wydaniu magazynu UEFA Direct, został opublikowany artykuł dotyczący pomocy organizowanej przez federacje w związku z COVID-19. Jak widać PZPN przygotował największy pakiet pomocowy spośród wszystkich federacji europejskich - 25 mln E\euro" - napisał na Twitterze obecny sekretarz generalny PZPN.

Na te słowa odpowiedział jego poprzednik, a także były rywal Zbigniewa Bońka w walce o fotel prezesa PZPN Zdzisław Kręcina.

"Tylko pozazdrościć takiej kondycji finansowej Związku. Gratuluję ..." - skomentował wpis Sawickiego.