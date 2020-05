Zdrowie psychiczne priorytetem. Szkocka piłka wdraża własny system

Na trenerach spoczywa ogromny ciężar całego procesu szkoleniowego, a w przypadku niepowodzenia, stają się pierwszym celem do wymierzania krytyki. Szkocki Związek Piłki Nożnej chce zadbać o zdrowie psychicznej wśród trenerów. Uruchomiono specjalny program, który od 2021 roku ma stać się obowiązkowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. TOP 5 najlepszych interwencji 26. kolejki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Szkocki Związek Piłki Nożnej zwrócił uwagę na poważny problem zdrowia psychicznego wśród trenerów futbolu. Jak informuje BBC, każdego roku z nowego programu ma korzystać blisko 10 tysięcy osób.

Reklama

Projekt internetowy został stworzony przy współpracy z kliniką sportową Hampden oraz organizacją charytatywną Breathing Space. Jest reakcją na statystyki, według których aż 25 procent dorosłych obywateli Szkocji ma problemy ze zdrowiem psychicznym.

"Jako trener czasami zostajesz ze wszystkim sam, jeśli chodzi o organizowanie sesji treningowych, czy też frustrację spowodowaną wynikami. Możesz też nie pracować, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Są to chwile, które przydarzają się wszystkim trenerom w pewnym momencie ich drogi, dlatego ważne, aby potrafić to rozpoznać" - powiedział Charlie Adam - piłkarz reprezentacji Szkocji.

Moduł zwracający uwagę na pomoc oraz zwiększenie świadomości społecznej jest też dostępny między innymi dla wolontariuszy. Jego celem ma być nauka oraz wyposażenie trenerów oraz zawodników w odpowiednie narzędzia, aktywnie ich wspierające w temacie zdrowia psychicznego. Kurs ma być wymogiem koniecznym od początku 2021 roku.