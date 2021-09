Virgil van Dijk doszedł do siebie po poważnej kontuzji i wrócił do reprezentacji Holandii. W ramach rywalizacji w grupie G, Holendrzy zmierzyli się w środowy wieczór z Norwegami, spotkanie to zakończyło się remisem 1-1, a w pierwszym składzie "Oranje" wybiegł właśnie defensor Liverpoolu.

Po meczu Van Dijk nie był jednak w nastroju do żartów. Przekonał się o tym jeden z fanów, który w dość natarczywy sposób próbował zrobić sobie zdjęcie z Holendrem w trakcie udzielania wywiadu przez obrońcę. Van Dijk nie zamierzał przerywać udzielania wypowiedzi, więc w dość zdecydowany sposób odsunął nadgorliwego kibica.



Część osób skrytykowała za to defensora Liverpoolu, ale inni bronią go, wytykając raczej brak taktu i odpowiedzialności kibicowi.



JK





