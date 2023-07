Rafał Pietrzak piłkarzem Wieczystej Kraków

Nowy sezon to nowe oczekiwania, a te w Wieczystej są niezmienne - wszyscy przy Chałupnika chcą awansu do II ligi. Ma to osiągnąć nowa kadra, prowadzona przez Macieja Musiała, trenera z doświadczeniem w pracy właśnie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Do klubu trafiło już wielu nowych piłkarzy, a prawdziwą transferową bomba było sprowadzenie Michała Pazdana z Jagiellonii Białystok , którym tym samym wrócił w rodzinne strony, bo wychowywał się w krakowskiej Nowej Hucie. Teraz przyszła pora na kolejne ekstraklasowe wzmocnienie.