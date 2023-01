Zbliża się sądny dzień. W czwartek FIFA ogłosi długo wyczekiwaną decyzję

Do agresywnych incydentów doszło w trakcie i po meczu Urugwaj - Ghana w ostatniej kolejce gier grupowych katarskiego mundialu. Piłkarze z Ameryki Południowej oskarżali Daniela Sieberta o stronnicze sędziowanie. Ich zdaniem niemiecki arbiter niesłusznie nie podyktował dwóch rzutów karnych.

Urugwaj odpadł z turnieju mimo wygranej 2-0. Tuż po ostatnim gwizdku Jose Gimenez nazwał Sieberta złodziejem , a zaraz potem naruszył nietykalność cielesną jednego z delegatów FIFA, trącając go łokciem. Wcześniej, jeszcze podczas meczu, w monitor VAR uderzył z impetem Edinson Cavani .

- Jeśli dostanę za to karę, to będą musieli wsadzić sędziego do więzienia za wyeliminowanie nas z mistrzostw świata. Popełnił błędy, które w erze VAR i obecnych wszędzie kamer, nie miała prawa się przydarzyć - powiedział napastnik Valencii w wywiadzie dla hiszpańskich mediów raptem przed dwoma tygodniami.