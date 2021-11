Zbigniew Rokita: Lewandowski znaczy więcej niż dwadzieścia czołgów

Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Rozmawiamy o piłce nożnej - w 2018 roku Zbigniew Rokita napisał książkę "Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium", która jest reporterską opowieścią ze styku futbolu i polityki.

Paweł Czado: Czy piłka nożna może tłumaczyć świat - nawet tym, którzy się nią nie interesują?

Zbigniew Rokita: - Tłumaczy świat i tłumaczy mi mnie samego. Podczas meczów uzmysławiam sobie, jak można na chwilę zapomnieć o własnych poglądach, zamienić je na odruchy, dać ponieść się emocjom - tak dzieje się ze mną podczas meczów moich drużyn. Stadiony to dla mnie czasem "eksterytorialne ambasady" różnych zachowań. Kiedy jestem na meczu, to czasem nie wytrzymuję i drę ryj, krzycząc na zawodników przeciwnej drużyny "ciule!", choć nie mam podstaw twierdzić, że któryś z nich jest ciulem. To moja noc oczyszczenia. Po wyjściu z meczu znów poglądy starają się wziąć górę nad emocjami. Gorzej, gdy komuś zamazuje się granica między stadionem i życiem.

Ale jak to: przyłożyłeś kiedyś komuś na meczu?!

- Nie i nigdy bym tego nie zrobił. Pewnie też sam prędko nie dostanę - wiesz, ja zawsze chodzę tam, gdzie siedzą pikniki... Choć musiałem nauczyć się stadionowej mimikry. Przez lata mieszkałem w Krakowie i... "wallenrodyzowałem" [tak mówi się o człowieku, który maskuje się by podstępem osiągnąć wzniosły cel, przyp. aut.]. Chodziłem na Wisłę i Cracovię, żeby pokibicować moim drużynom - Piastowi Gliwice i Górnikowi Zabrze. Tak było przez kupę lat. Nie jeździłem na ich mecze na Śląsk, lecz przychodziłem na stadion, kiedy przyjeżdżały do Krakowa. Kibicowałem im z odwróconej perspektywy. Tam z kolei zachowywałem się inaczej, niż dziś przy Roosevelta czy Okrzei: musiałem nauczyć się walczyć z... odruchami. Kiedy moi strzelali, musiałem zmienić mój okrzyk zachwytu w jęk rozpaczy, żeby moje spontaniczne "o kur...aaaaa", zmieniło się z radosnego w smutne... Kręciło mnie wdawanie się z "wrażymi" kibicami w dyskusje o śląskich zespołach, łapałem ich perspektywę na Śląsk w temacie, który perspektywy szczególnie wyostrza, czyli fusbalu. A gdybym słabo wallenrodyzował, to może i zebrałbym po twarzy. Na sektorze rodzinnym siedziało zawsze bardzo dużo łysych, masywnych panów z dziećmi, ultrasów w stanie spoczynku. Kiedy "moi" goście podczas jednego z meczów trzęśli kratą, spostrzegłem jak ten kibolski ZBoWiD nagle się ożywiał, jak powtykani między nas, pikników, weterani zbierali się cali w sobie i byli gotowi na urządzenie przyjezdnym małych Termopili.

Wracając do pytania, czy piłka może tłumaczyć świat: sport wyjaśnia bardzo dużo, a jest perspektywą niedocenianą.



No tak, bo trudno zrozumieć, jakim cudem gwiazdą nieuznanej przez świat reprezentacji "Donieckiej Republiki Ludowej", może być... Nigeryjczyk.



- Spytałem kiedyś Peresa Samuela Agongę, bo o niego chodzi, jak został gwiazdorem futbolu w separatystycznym donbaskim parapaństwie... Studiował otóż na donieckiej politechnice, nagły wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej uniemożliwił mu przedłużenie wizy i został na Donbasie. Separatyści zaczęli prędko klecić swoją drużynę "narodową", zwrócili się do Samuela, który coś kiedyś kopał i tak to się stało. "DNR" został później nawet członkiem CONIFA - FIFA podmiotów nieuznanych - do którego należą też Monako, Abchazja czy Quebec. Agonga nie mógł jednak jeździć na żadne mecze wyjazdowe (poza spotkaniami z "Łuhańską Republiką Ludową"), bo nie miał paszportu. Jeszcze ciekawszym tematem z tych lat było de facto uznanie przez UEFA niezależnych od Ukrainy krymskich rozgrywek.

Futbol i jego uwikłanie w politykę zmusza do zadania sobie wielu pytań - na przykład o to, którym reprezentacjom kibicować jest niemoralnie.

- Kiedyś robiłem materiał o syryjskiej reprezentacji walczącej o awans na mistrzostwa świata w 2018 roku. Byli zresztą o włos od sukcesu, choć FIFA powinna była zabronić im startu. Kraj ogarnięty był wówczas wojną, bardzo wielu piłkarzy emigrowało. Rodziny piłkarzy zostawały w Syrii i zdarzało się, że były torturowane lub zastraszane, żeby zmusić zawodników do gry w reprezentacji. Pytanie brzmi: czy takiej reprezentacji powinno się w ogóle kibicować, jeśli wiemy, że jej sukces jest dosłownie okupiony krwią, a reżim wykorzystuje FIFA jako pralnię reputacji?

- Poprzez futbol czasem widać coś, co trudno zauważyć z innych perspektyw. Z drugiej strony, nie lubię opowieści, według których piłka jest najważniejsza na świecie. Dla mnie nie jest podstawą do zrozumienia świata, a zadaniem z gwiazdką. Z trzeciej strony, irytuje mnie też pseudointeligenckie gadanie, że piłka to rozrywka dla barbarzyńców. Dla niektórych ma ona wyłącznie twarz kiboli, ale równie dobrze można byłoby stwierdzić, że projekt związków wyznaniowych dyskredytują grupy religijnych fanatyków.

- Jedyny argument, który ma w sobie nieco słuszności, to taki, że na naszych stadionach, które się radykalizują, na których słychać coraz więcej ksenofobicznych haseł, niektórzy ludzie się nakręcą, a potem pójdą na przykład na marsz niepodległości i będą palić ulice, bić ludzi. Nie jest to jednak problem futbolu jako takiego, a złej organizacji rozgrywek.

- Piłka pokazuje mi też, że tożsamości kibicowskie - jak wiele innych tożsamości - mają na ogół zupełnie przypadkowe źródła. Szczególnie widać to w aglomeracji. Ludzie potrafią godzinami wykazywać przewagę jednej śląskiej drużyny nad drugą, gardłować za swoimi odwołując się do miraży z dawnych czasów. Tymczasem to, że daliby się pokroić za taki Ruch czy Górnik wynika na ogół z tego, że urodzili się w tej dzielnicy, a nie parę kilometrów dalej. Gdyby Poldi urodził się w innej części Gliwic, dziś to Piast miałby weltmaistera w swoich szeregach. Przecież mało kto kibicuje za jakimś śląskim klubem ze względu na dobrą grę. Gdyby kierować się tym kryterium, trzeba byłoby zapomnieć o miejscowej piłce i przerzucić się na fusbal hiszpański czy angielski.

Tobą futbol zawładnął w 1999 roku. Chodzi o słynny finał Ligi Mistrzów między Manchesterem United a Bayernem Monachium.

- Rok wcześniej był mundial we Francji. Miałem osiem lat i wydawać by się mogło, że to będzie dla mnie doświadczenie inicjacyjne. Większość kolegów była już wkręcona. Dziś wiem, że królem strzelców w 1998 był Suker, że w finale było 3-0 dla Francji, ale nauczyłem się tego później, ślęczałem w kolejnych latach nad rocznikami, telegazetą, encyklopediami i nadrabiałem. Podczas francuskiego mundialu bakcyla jeszcze nie złapałem. Każdy z kolegów miał ulubionego piłkarza a ja - jeszcze nie. Nie wiedziałem kim mam być na boisku, a każdy kimś był - wybiegaliśmy i ktoś krzyczał "Beckham", ktoś "Figo", ktoś "Del Piero". Usłyszałem, że mogę być gruzińskim piłkarzem Kałmanawardze, wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że koledzy robią sobie ze mnie żarty. Biegałem o tym boisku, krzyczałem: "proszę państwa z piłką Kałmanawardze", wierzyłem, że jestem najzdolniejszym Gruzinem, choć tak naprawdę wtedy nie wiedziałem jeszcze kto to Gruzin...

- Potem przyszedł ten słynny finał w 1999 roku, oglądałem go przypadkowo na zielonej szkole. Miałem szczęście, że ten mecz widziałem. Gdybym nie zobaczył, to być może w ogóle byśmy dziś nie rozmawiali, bo nie zainteresowałbym się piłką nożną. Tak jak seriale mają swoje piloty, tak każdy kibic ma swój wielki wybuch, mecz zero, pilot swojego kibicowania. Moim był ów finał, odcinek piłkarskiego serialu lepszy od większości tych, które po nim nastąpiły.

- A kiedy mój ojciec zauważył, że stałem się kibicem zaczął zabierać mnie na mecze. Sam był zagorzałym fanem Górnika Zabrze, zaczął mi wszystko tłumaczyć. Pamiętam, że pytałem go, dlaczego będąc z Gliwic nie jeździmy na mecze Piasta. To był jednak czas, gdy gliwicki klub był w okręgówce i nie było na co jeździć. Nawet nie wiem, czy wtedy na "Pieście" były kiełbaski.

Nie stanowił więc dla Górnika konkurencji. Ale dziś kiedy gra w Ekstraklasie, kiedy zdobył mistrzostwo - konkurencją jest. Po pierwsze sportową, po drugie - kibicowską. To już jest również rywalizacja o terytoria, na których kibicuje się jednej albo drugiej drużynie.

- To może być mniej zrozumiałe dla kibiców z miast, gdzie kibicuje się przede wszystkim jednemu klubowi - jak Białystok czy Wrocław. Górny Śląsk pod tym względem to zupełnie odrębny świat, kosmos. Mogę mieszkać na Zawodziu, które kibicuje GieKSie, a idę na spacer pół godziny na Szopienice, które są za Ruchem. Ktoś powie, że podobnie jest choćby w Krakowie. Ok, ale u nas o atencję kibiców rywalizuje bardzo, bardzo dużo drużyn.

- Choćby ten Piast i Górnik w Gliwicach. Tłumaczyłem to w "Kajś": środek miasta, ten bardziej mieszczański, gdzie była większa wymiana ludności częściej jest za nawiązującym teoretycznie do tradycji kresowych Piastem, a robotniczo-rolnicze obrzeża, gdzie pozostało więcej ludności śląskiej - za Górnikiem. Byłem zaszokowany, kiedy zorientowałem się, że nazwa Piasta Gliwice - założonego w 1945 roku na "piastowskich ziemiach odzyskanych" - jest właściwie nazwą propagandową. Hasło "Piast Gliwice - całe życie" jako chłopakowi z Gliwic towarzyszyło mi... całe życie, ale do niedawna nie uświadamiałem sobie propagandowych korzeni nazwy klubu. To świadczy o sukcesie tej propagandy.

Ale teraz mówisz, że kibicujesz jednocześnie Piastowi i Górnikowi. Jak to w ogóle możliwe? (uśmiech)

- Możliwe. Mam związek z tą przestrzenią i... kibicuję śląskim klubom - czym bardziej związany jestem z jakimś miejscem tym bardziej. Wkrótce obie drużyny zagrają ze sobą w Pucharze Polski i w tym sezonie lepiej życzę Górnikowi. Nawet Zagłębiu Sosnowiec też dobrze życzę, nie mam z tym problemu. Te moje niejasności kibicowskie kojarzą mi się zresztą z wszystkimi innymi dylematami charakterystycznymi dla tej ziemi: narodowościowymi, językowymi itd. A czy kibicowanie jednocześnie Górnikowi i Piastowo to coś dziwnego? Kiedy byłem dzieckiem moimi idolami byli jednocześnie Szewczenko z Milanu i Vieri z Interu. Wtedy nie wiedziałem nawet, że to idiotyczne mieć ulubionych piłkarzy jednocześnie z Milanu i Interu, dwóch najbardziej skłóconych mediolańskich klubów.

- Dziś przeżywam swój drugi etap kibicowania. W liceum zacząłem się interesować innymi rzeczami i na lata odpuściłem sobie fusbal. Wróciłem do niego dopiero jako dwudziestoparolatek. Zobaczyłem film "Skrzydlate świnie" i pomyślałem, że to bardzo cool mieć swój własny klub. Wróciłem do kibicowania, trochę na siłę. Tak bardzo chciałem wrócić do tych otrzymywanych kilka razy w tygodniu strzałów endorfin, bezsensownie wykazywać przewagę jakiegoś słabego klubu nad innym słabym klubem, odbywać setki raz te same oczywiste kibicowskie rozmowy! Umówiłem się więc sam ze sobą, że znowu będę kibicem i nie będę już musiał zazdrościć kolegom, że kilka godzin w tygodniu szaleją w amoku. Początkowo rozważałem nawet czy nie zostać kibicem Cracovii, wówczas Śląsk interesował mnie znacznie mniej. Ale szybko porzuciłem ten niedorzeczny pomysł i wziąłem się do roboty - zacząłem chodzić na stadiony, aż w końcu wkręciłem się w to po raz drugi w życiu.

Dziś drużyny pod względem personalnym zmieniają się bardzo szybko, szybciej niż za naszych ojców, nieporównywalnie szybciej niż za naszych dziadków. Kiedyś piłkarz potrafił spędzić karierę w jednym miejscu - jak choćby Gerard Cieślik. Dziś możliwe jest, że piłkarz w ciągu pięciu lat zalicza dziesięć klubów. To ogromna zmiana do której trzeba się przyzwyczaić.

- Kiedy wróciłem do kibicowania zacząłem przyglądać się piłce przez pryzmat polityki i tożsamości. W pierwszym okresie kibicowania załapałem się dopiero na początek desantu kapitału z krajów autorytarnych do Europy Zachodniej, a gdy wróciłem miałem poczucie, jakby bieguny w piłce się powoli rozmagnesowywały. Choć ciekawe jest to, że o ile w porównaniu do sytuacji sprzed stu laty, Europa straciła hegemonię w większości dziedzin to piłka klubowa jest jedną z ostatnich, w którym Europa Zachodnia utrzymała dominację. Zacząłem interesować się, na ile procesy sportowe mogą dogonić polityczne, na ile może dojść do klubowej dekolonizacji świata i przesunięcia centrów kibicowskich i piłkarskich do Indii, Chin czy USA.

Byłem niedawno w Indiach. Trudno mi sobie wyobrazić by stały się potęgą w tym sporcie w najbliższym czasie.

- Na Indie też bym nie stawiał, ale ciekawi mnie sytuacja. Spójrz co przez ostatnią dekadę zdarzyło się w Chinach. Dowiedziałem się ostatnio wiele na ten temat z podcastu Dział Zagraniczny. Obecnie w Chinach jest 700 tysięcy ludzi, którzy trenują piłkę, w ciągu ostatniej dekady wydawano tam na przeszczepienie futbolu niebotyczne sumy. Niedawno trzeci najlepiej opłacany zawodnik świata - po Messim i Ronaldo - grał właśnie tam, drużyny trenowali mistrzowie świata jak Scolari czy Lippi. Ale mimo w pewnym momencie nieograniczonych środków, nie udało się nie tylko zagrozić Zachodowi, ale nawet stworzyć solidnych podstaw. W ostatnich kilku latach upadł tam co drugi profesjonalny klub.

Masz poczucie, że polska piłka klubowa i europejska piłka klubowa to dwie różne prędkości a dystans ciągle będzie wzrastać?

- Z pewnością. Teraz mamy pięć najbogatszych lig plus parę marek jak Ajax Amsterdam, którym czasem uda się gdzieś wyżej wejść. Tak naprawdę to co chciały osiągnąć najbogatsze europejskie kluby formułując ideę TOP-12 i tak się wydarzyło. Nikt spoza tej stawki nie ma większych szans na ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Dziesięć lat temu myślałem, że może ich dogonią choćby Rosjanie, dziś nie mam już złudzeń. To sytuacja straszna i nudna. Żaden polski zespół nie ma szans na nic poważnego, bo zostanie rozsprzedany zanim cokolwiek osiągnie. Nawet Legia Warszawa, której ja nie kibicuję a nawet nie kibicuję bardzo. Drażni mnie, bo - choć te słowa pod koniec 2021 roku nieco tracą na aktualności - jest na tyle dobra, że niemal zdominowała ekstraklasę, a na tyle słaba, że nie mogę być z niej dumny na poziomie europejskim [Legia obecnie zajmuje miejsce w strefie spadkowej ekstraklasy jednocześnie zajmując miejsce premiowane awansem w rozgrywkach grupowych Ligi Europy, przyp. aut.].

Z drugiej strony nie chciałbym wcale żeby Piast Gliwice nadrabiał dystans przez to że wykupią go na przykład Chińczycy, nie chcę, żeby co roku wygrywał ekstraklasę. Ja chcę żeby Piast był moim zespołem ze "Skrzydlatych świń", a nie nową Legią.

Robert Lewandowski to w obrazie polskiego futbolu postać niezwykła. Pozwala uwierzyć, że z piłką nożną w Polsce nie jest znowu tak beznadziejnie, że tutaj też rodzą się piłkarze na skalę światową. Bardziej cieszysz się z faktu, że tyle osiąga czy frustrujesz faktem, że nie ma to przełożenia na reprezentację Polski?

- Muszę przyznać, że poczułem ulgę kiedy Polska, której kibicowałem, odpadła na ostatnim Euro. Gdy to się stało, wreszcie mogłem skupić się na tej imprezie i zacząłem kibicować Czechom, jeżdżąc na ich mecze do Ostrawy. Jeśli chodzi o Lewandowskiego to on mnie skutecznie polonizuje: mało kiedy czuję się tak bardzo Polakiem jak wówczas gdy Polska gra z Lewandowskim w składzie i on strzela trzy piękne bramki. Uważam też, że Lewandowski daje Polsce mnóstwo na arenie międzynarodowej, także w kwestiach pozasportowych. Dla bezpieczeństwa Polski robi więcej niż gdybyśmy kupili dwadzieścia nowoczesnych czołgów. Lewandowski pokazuje Zachodowi, że obywatel Polski może świetnie grać, dobrze wyglądać, jest Europejczykiem i uzmysławia tysiącom ludzi, którzy płacą za koszulki z jego nazwiskiem i nawet usiłują poprawnie je wymówić, że Polska to miejsce, które może wydać z siebie nie tylko Wajdę, Holland czy Kieślowskiego, ale i Lewandowskiego. Takie postaci oswajają zachodnie społeczeństwa i decydentów z myślą, że Polska jest - a po prawdzie to raczej bywa - częścią Zachodu i że każde zagrożenie dla Polski jest też zagrożeniem dla Niemiec czy Francji. Jak dla mnie powinien być stypendystą Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rozmawiał: Paweł Czado