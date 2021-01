​Zbigniew Boniek zażartował z Sebastiana Mili

Zbigniew Boniek często używa mediów społecznościowych by wyrazić swoją opinie w sprawach ważnych, ale czasami pozwala sobie na żarty. Jeden z ostatnich wpisów prezesa PZPN dotyczy Sebastiana Mili.

Były reprezentant Polski uczestniczy w zgrupowaniu Talent Pro w Hiszpanii, gdzie trenują młodzi Polscy piłkarze z roczników 2004, 2005 i 2006. Mila pochwalił się tym faktem dodając zdjęcie na Twitterze i dopisując "Przyjemnie będzie potrenować na zielonej murawie oj przyjemnie będzie".

Okazję do żartu wykorzystał Zbigniew Boniek. Sternik polskiej piłki wykadrował zdjęcie byłego pomocnika prezentując jego sylwetkę. Boniek dodał do zdjęcia komentarz "Trochę zeszczuplał" i zasugerował, że to dowcip, dodając odpowiednie emotikony.

Z odpowiedzią pośpieszył sam Mila, który odpisał "Jak będę wyjeżdżał to będę żyleta". Wpis zyskał dużą popularność i został przyjęty pozytywnie, choć niektórzy użytkownicy zarzucają Bońkowi przekroczenie granicy dobrego smaku "Nie ma to jak obśmiać byłego reprezentanta na oczach pół miliona ludzi" brzmi jeden z komentarzy.

