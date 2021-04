Zbigniew Boniek we wtorek został ponownie wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA. Polak zasiada we władzach od 2017 roku.

Wybory miały miejsce podczas kongresu UEFA, odbywającego się w Montreux. Kolejna kadencja Bońka potrwa cztery lata.

Prezes Polskiego Związku Piłki nożnej już pod koniec ubiegłego roku, podczas zjazdu krajowych władz zapowiadał, że będzie ubiegać się o reelekcję. Zostało to przyjęte przez aklamację.



Obok Bońka w Komitecie Wykonawczym znajdą się: Aleksander Diukow (Rosja), David Gill (Anglia), Gabriele Gravina (Włochy), Rainer Koch (Niemcy), Karl-Erik Nilsson (Szwecja), Just Spee (Holandia) oraz Servet Yardımci (Turcja).

