Dawid Kownacki ma duże problemy z grą w barwach Werderu Brema. Polak niestety po zmianie barw klubowych nie był w stanie, jak na razie się przebić. Napastnik nie dostaje tyle minut, ile by oczekiwał. To duża zmiana w stosunku do tego, co działo się wokół "Kownasia" kilka miesięcy temu. Napastnikowi współczuje Zbigniew Boniek. "3/4 miesiące temu wszyscy go chcieli w kadrze" - napisał na Twitterze Boniek.