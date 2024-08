Zbigniew Boniek pozostaje od wielu lat zdecydowanie jedną z najbarwniejszych postaci polskiego sportu. Były prezes PZPN, a obecnie wiceprezydent UEFA chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych, nie unikając przy tym trudnych i niewygodnych tematów. Nie boi się przy tym konfrontować z osobami o przeciwnych do siebie poglądach. Wkrótce 68-latek będzie musiał zmierzyć się z poważnym wyzwaniem - otrzymał wezwanie do prokuratury .

Zbigniew Boniek wezwany do prokuratury. Będzie zeznawał w sprawie nieprawidłowości w PZPN

Sprawa dotyczy szczegółów jednej z umów. Szczecińska prokuratura uznała, że na jej podstawie jeden z działaczy otrzymał prowizję za pozyskanie sponsora, a w śledztwo zaangażowano nawet Centralne Biuro Antykorupcyjne. Boniek do tej pory jeszcze nie zeznawał, ale wkrótce się to zmieni. Otrzymał wezwanie na wrzesień, a w rozmowie z "TVP Sport" podkreślił, że cała sprawa ma w jego opinii wymiar polityczny .

- Sprawa dotyka Maćka Sawickiego, byłego sekretarza generalnego PZPN, a to jeden z najuczciwszych ludzi, jakich poznałem. W życiu nie zrobił niczego, za co można by mu postawić jakikolwiek zarzut. A jednak zrobiono to. Został zatrzymany na zlecenie prokuratury przez CBA w sprawie czystej jak łza. Według mnie, miało to i ma wymiar wyłącznie polityczny - dodał były prezes PZPN.