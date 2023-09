Zbigniew Boniek reaguje w sprawie Rosji. Są nowe wyjaśnienia

Sprawa rozegrała się po tym, jak dziennikarze zaczęli wywoływać Zbigniewa Bońka do tablicy w sprawie decyzji UEFA co do Rosji. Przypomnijmy, że UEFA złamała zasady embarga nałożone półtora roku temu - nawiasem mówiąc, dzięki twardej postawie Polski - i zgodziła się dopuścić do gry rosyjskie zespoły U-17 mężczyzn i kobiet, co jest absolutnym przełomem. I szokiem dla świata.

UEFA argumentowała, że chodzi o zespoły młodzieżowe, zatem jeszcze o dzieci. I nie powinny być one karane za czyny, których dopuszczają się dorośli w imię budowania lepszej przyszłości. Taką też argumentację przytoczył wywołany do tablicy Zbigniew Boniek z adnotacją "I proponuję przeczytać".

Polska i inne kraje bojkotują decyzję UEFA

Wybuchła kolejna burza i na Zbigniewa Bońka posypały się gromy za to, że próbuje bronić skandalicznej decyzji i wniknąć w jej argumentację. Padały argumenty, że ukraińskie dzieci już są karane bombami i mordami podczas wojny. Polski Związek Piłki Nożnej na przykład nie miał podobnych rozterek i ustami prezesa Cezarego Kuleszy szybko zapowiedział, że Polska nie zastosuje się do wytycznych i tak jak wiosną 2022 roku, tak tez i teraz odmawia gry z Rosjanami. Podobne stanowisko zajęło już kilka państw Europy - Litwa, Łotwa, Finlandia, Dania i Szwecja.

Stanowisko Szwecji jest szczególnie dotkliwe, bowiem to ona jest gospodarzem kobiecych mistrzostw Europy do lat 17 w 2024 roku, a zapowiedziała że Rosji nie wpuści, nawet jeśli ta się zakwalifikuje. I tylko jeden kraj wsparł decyzję o dopuszczeniu Rosji - to Tadżykistan w Azji.

Teraz Zbigniew Boniek tłumaczy w rozmowie ze sport.pl, że został źle zrozumiany i że jego stanowisko wobec Rosji pozostaje niezmienne. Jak mówi, aby dopuścić rosyjskie zespoły, najpierw musi się skończyć wojna w Ukrainie i on na zebraniu Komitetu Wykonawczego UEFA głosował przeciw decyzji o ich przywróceniu. Prezes Boniek dodał, że zamieścił wpis tylko po to, by zwrócić uwagę, iż chodzi o zespoły do lat 17 - chociaż to akurat wszyscy wiedzą.

