- W Polsce do kącika ze zwycięstwami wrzuca się mistrzostwo kraju albo Puchar Polski. Drugiego i trzeciego miejsca się nie wrzuca, te lokaty się zajmuje - mówi Zbigniew Boniek w wywiadzie dla Polsatsport.pl. Rozgrywki Pucharu Polski na antenach Polsatu Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek: Kiedyś Puchar Polski miał inną rangę (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Po zimowej przerwie ruszyły rozgrywki Fortuna Pucharu Polski, które rozpalają kibiców z całego kraju. Zeszłoroczny finał, w którym Cracovia triumfowała nad Lechią Gdańsk zapisał się w pamięci nie tylko wielu fanów, ale także prezesa PZPN - Zbigniewa Bońka.

Reklama

- Muszę powiedzieć, że mam przed oczyma zeszłoroczny finał Cracovia - Lechia Gdańsk i takiego entuzjazmu te strony Cracovii po wygraniu Pucharu dawno nie widziałem. To pokazuje, że ten puchar cieszy się wielką popularnością. W Polsce do kącika ze zwycięstwami wrzuca się mistrzostwo kraju albo Puchar Polski. Drugiego i trzeciego miejsca się nie wrzuca, te lokaty się zajmuje. Chciałbym także podziękować Polsatowi za to, że udało nam się doprowadzić do tego, że Puchar Polski jest czymś ważnym dla każdej drużyny, każdy o nim marzy i myśli o jego zdobyciu. Pandemia nas trochę zahamowała, bo nie mamy finału na Stadionie Narodowym. Prawdopodobnie w tym roku też nie zagramy finału na tym stadionie, ale tak go przygotujemy, że ci którzy do tego finału dojdą, będą czuć satysfakcję i to podniecenie oraz wyjątkowość meczu - powiedział Zbigniew Boniek.

Podczas zeszłorocznego finału Pucharu Polski piłkarzy dopingowali z trybun kibice. Jak będzie tym razem? Według prezesa PZPN także w tym roku pojawią się na stadionie i wesprą swoich zawodników.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

- Tracimy wszyscy, bowiem spektakl piłkarski bez kibiców jest czymś smutnym i nie jest to normalne. Robimy wszystko, aby kibice mogli wrócić na boisko, ale prowadzimy też szeroko zakrojoną akcję, aby piłka amatorska mogła wrócić do normalnej gry. 98 procent całego ruchu piłkarskiego to ruch masowy, amatorski. Pandemia ten ruch niestety zatrzymała, ale walczymy o to. Jestem przekonany, że 2 maja gdy będziemy rozgrywali finał Pucharu Polski, a zobaczymy gdzie go rozegramy, bo jeszcze na ten temat dyskutujemy, to na pewno kibice jednej i drugiej drużyny, może nie w stu procentach, ale będą mogli wejść na stadion i swoją drużynę wspomóc w zdobyciu tytułu - zapowiedział prezes PZPN.

Fortuna Puchar Polski to nie tylko pieniądze i prestiż dla zwycięzcy, ale także prawo startu w europejskich pucharach o czym wspomina Zbigniew Boniek.

Czytaj całość na Polsatsport.pl!

PI, Polsat Sport