Zbigniew Boniek na ławie oskarżonych. Usłyszał wyrok w sprawie karnej

- To jest człowiek, który jest absolutnie na marginesie, który odpowiada rzeczy, które w ogóle z prawdą nie mają nic wspólnego. Ja tak to słucham, na to patrzę i mi jest przykro, że tak może się troszeczkę, można powiedzieć, nawet zeszmacić człowiek, który był w tym środowisku, który z tego środowiska wypadł - powiedział wówczas prezes PZPN, pytany o zarzuty, jakie Rostkowski formułował przeciwko Zbigniewowi Przesmyckiemu.