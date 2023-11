Zbigniew Boniek bezlitosny dla Lecha. Po meczu z Legią padły ostre słowa

O meczu Legii z Lechem mówiło się już od dłuższego czasu - kibice obu drużyn odliczali dni do spotkania, które zawsze wywołuje dodatkowe emocje. Problem jednak w tym, że wcześniejsze oczekiwania coraz częściej nie przekładają się na to, co dzieje się na boisku . Remis 0:0 jest w tym przypadku niestety wynikiem, który dość dobrze oddaje przebieg zmagań, pozbawionych nie tylko goli, ale i odpowiedniej liczby sytuacji z obu stron.

W niedzielny wieczór głos w sprawie spotkania zabrał Zbigniew Boniek. Dawny as polskiej piłki, a także były prezes PZPN, przebywa w Rzymie, gdzie mieszka, ale i tak miał okazję obejrzeć transmisję ze spotkania. W rozmowie z Romanem Kołtoniem w "Prawdzie futbolu" Boniek nie gryzł się w język i powiedział wprost, co sądzi o takim widowisku.

Ten hit jest ciągle kitem. Zawsze przed meczem Legii z Lechem jest dużo mówienia, a potem wygląda to bardzo przeciętnie. Jeśli strach przed porażką jest większy niż chęć wygrania, to potem są takie mecze. Lech robił wszystko, żeby nie przegrać. To mi się bardzo nie podobało, to sprawiło że mecz był nudny i jednostajny. Było wprawdzie kilka kontr drużyny poznańskiej, ale i tak sytuacji bramkowych było bardzo mało

Boniek: W piłce opłaca się wygrywać

- W dzisiejszej piłce mentalność to szalenie ważna rzecz. Trzeba stawiać na piłkę ofensywną. Pięć remisów to pięć punktów, ale dwie wygrane i trzy przegrane to sześć punktów. W piłce opłaca się więc wygrywać. Chcę patrzeć na piłkę i widzieć drużyny, które chcą wygrywać mecze. W Lechu nie widziałem tej chęci wygranej, a to był jeden z najważniejszych meczów w sezonie. Może mieli taki dzień, może zdecydowała klasa przeciwnika, może jego dobre ustawienie taktycznie sprawiło, że to wyglądało blado - powiedział Boniek.