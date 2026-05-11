Carlo Ancelotti po niezwykle udanych czterech latach w Realu Madryt zdecydował się nieco zmienić branżę. Włoski szkoleniowiec po wielu miesiącach negocjacji podpisał umowę z brazylijską federacją piłkarską. Legendarny trener stał się selekcjonerem reprezentacji Brazylii, którą ma poprowadzić do triumfu na mundialu.

Od początku jego kadencji nieustannie musi odpowiadać na pytania o Neymara. Brazylijczyk wrócił do kraju, aby zbudować formę i pojechać na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Jak na razie u Ancelottiego jednak nie zagrał, co powoduje sporego rozmiaru debatę w Kraju Kawy.

Neymar w kadrze Brazylii. Decyzja 18 maja

Ostatnie tygodnie dla Neymara były całkiem udane. Pokazywał lepszą dyspozycję niż we wcześniejszych miesiącach pracy włoskiego trenera. W związku z tym z pewnością zmusił Ancelottiego do rozmyślania. Pierwsza zagadka w kontekście Neymara rozstrzygnięta została 11 maja.

Tego dnia w brazylijskich mediach pojawiła się lista 55 nazwisk, którą nazwano szeroką kadrą Brazylii na mundial. Neymar na tej liście Ancelottiego się znalazł, a to oznacza, że wciąż walczy o wyjazd na mundial. Włoch uwzględnił także, choćby Thiago Silvę, który gra z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w FC Porto.

Rozpacz w Brazylii związana jest z nieobecnością Estevao. Skrzydłowy Chelsea leczy kontuzję mięśniową i na mundialu nie zagra. To oznacza, że w kadrze "Canarinhos" zabrakło najlepszego strzelca Brazylii od momentu, gdy przejął jej prowadzenie Carlo Ancelotti. Finalną listę 26 nazwisk mamy poznać 18 maja. Wtedy wyjaśni się, czy Neymar znajdzie uznanie u "Carletto".

